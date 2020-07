Spezial-Lkw analysieren Boden für neues Biomassekraftwerk in Wismar

Wismar

Wochenlang sind drei Spezial-Lkw über ein Wismarer Hafengelände gefahren. Mithilfe magnetischer Signale haben die Fahrzeuge ein insgesamt 5000 Quadratmeter großes Gelände nach Blindgängern abgesucht und Bodenanalysen durchgeführt.

Mit den Arbeiten wird der Bau eines Biomassekraftwerks vorbereitet, dass die Wismar Pellets GmbH für 70 Millionen Euro errichten will. Laut dem zuständigen Ingenieurbüro Bünger aus Wismar soll nach derzeitigen Planungen im vierten Quartal 2020 mit dem Bau des Kraftwerks begonnen werden. Schon im kommenden Jahr soll es dann Wärme und umweltfreundlichen Strom produzieren und somit die 70 Arbeitsplätze im Unternehmen sichern.

Ein Verdachtsfall übrig

Das neue Biomassekraftwerk ist eines der größten Projekte für erneuerbare Energien an der deutschen Ostseeküste. Zwei Monate haben die Bodenuntersuchungen der Firma Fugro gedauert. Dabei ist das Erdreich bis in eine Tiefe von maximal 25 Metern auf mögliche Störungen untersucht worden. Diese dabei entdeckten geophysikalischen Anomalien könnten auch alte Munitionsreste sein. Deshalb ist bei den Arbeiten der Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern hinzugezogen worden.

Wie dessen Chef Robert Mollitor mitteilt, sind auf dem Hafengelände bislang keine Bomben oder Munitionsreste gefunden worden. Übrig ist jetzt nur noch ein Verdachtsfall, der vermutlich in der nächsten Woche genauer unter die Lupe genommen werden soll. „Es könnte auch sein, dass wir nur ein altes Brunnenrohr finden, deshalb machen wir im Vorfeld keine große Sache daraus“, erklärt Robert Mollitor. Sollte es sich doch um eine Bombe handeln, „müssten wir auch nicht evakuieren, weil das Gelände weit weg von Wohngebieten ist“, ergänzt der Kampfmittel-Experte. Entdeckt wurde der Verdachtsfall in einer Tiefe von etwa elf Metern.

Wärmeleitungen zum Werk

Das Biomassekraftwerk wird im Seehafen errichtet, weil auf dem Werksgelände von Wismar Pellets am Torney nicht genügend Platz dafür ist und damit es weiter weg von Wohngebieten ist. Von dort aus sollen Wärme­leitungen zum Werk gelegt werden.

Die Bodenuntersuchungen der Firma Fugro haben dem zuständigen Ingenieurbüro auch wichtige Geo-Daten des Untergrundes geliefert, wie zum Beispiel über die Tragfähigkeit, die genutzt werden können, um den Fundament-Bau zu optimieren.

Insgesamt 2600 Sondierungen haben die Spezial-Lkw vorgenommen. Ingenieur Christian Bünger ist zufrieden mit den Ergebnissen. Die modernen Technologien hätten auch dabei geholfen, den gesamten Zeitplan einzuhalten.

Umweltschonendere Trocknung

Mit der Wärme, die durch die Verbrennung von fester Biomasse entsteht, will der Pelletproduzent seine Rohstoffe kostengünstiger und umweltschonender trocknen. Geschäftsführer Michael Hessing hatte, als er im Februar 2019 erstmals der OSTSEE-ZEITUNG das Projekt vorstellte, folgende Daten genannt: Für die Produktion von 200 000 Tonnen Holzpellets, die einen Feuchtigkeitsgehalt von acht Prozent haben, werden rund 400 000 Tonnen Rohstoff benötigt. Der hat etwa 50 Prozent Feuchtigkeit. Für die Pelletproduktion werden etwa 120 000 Megawattstunden Wärme pro Jahr gebraucht.

Neben der nutzbaren Wärme soll gleichzeitig die mechanische Energie, die durch eine Turbine gewonnen wird, über einen Generator in elektrischen Strom umgewandelt werden. Geplant ist eine Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage, mit der grüner Strom produziert wird.

Gründung im Sommer 2016

Im Sommer 2016 wurde die Wismar Pellets GmbH unter Leitung der beiden Geschäftsführer Michael Hessing und Thomas Kresser gegründet. Dafür wurde der Produktionsstandort in Wismar von der insolventen German Pellets GmbH erworben und die Produktion wieder aufgenommen. Kurz darauf wurden – ebenfalls aus der Insolvenzmasse des Brennstoffherstellers – 100 Prozent der Anteile an der German Pellets Denmark Aps durch die Wismar Pellets GmbH gekauft. Diese gehört seitdem vollständig zur Gruppe und koordiniert die Vertriebsaktivitäten in Skandinavien.

Die Geschäftsaktivitäten konzentrieren sich auf die Produktion und den Handel von Holzpellets und Biomasse.

