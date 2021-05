Spielen zwei Wismarer Handballer bald für Deutschland?

Wismar

Mit Kay Funke (15) und Fiete Hoffmann (16) haben zwei Handballer der TSG Wismar Einladungen zur Sichtung des Deutschen Handballbundes (DHB) bekommen. In seiner Euphorie wirft Eric Dörffel, Koordinator für den männlichen Handballnachwuchs bei der TSG, die Frage auf: „Zwei Wismarer für Deutschland?“Dörffel: „Wir sind unheimlich stolz auf die Jungs, für die das der nächste Schritt in ihrer noch jungen Handballkarriere ist.“

Kay Funke und Fiete Hoffmann sind Jahrgang 2005. Beide spielen für die TSG in der männlichen B-Jugend in der Mecklenburg-Vorpommern-Liga. Seine Trainerin in Wismar ist Antje Funke, die auch stellvertretende Handballabteilungsleiterin ist. Die Mutter von Kay hat viele Jahre ebenso Handball gespielt wie Vater Michael, Torwarttrainer bei den Handballmännern der TSG.

Auch die Eltern von Fiete Hoffmann, Sven und Ulrike, haben ihre Handballgene an ihren Sohn weitergegeben. Ulrike war im Tor wie jetzt ihr Fiete. Kay Funke, Spitzname Kalle, spielt auf Linksaußen.

Doppelspielrecht für Wismar und Rostock

In der letzten Saison hatten die beiden Wismarer Jungs, die der Landesauswahl MV, Jahrgang 2005, angehören, das Doppelspielrecht für Wismar sowie für den HC Empor Rostock. Mit den Rostockern spielen sie höherklassig in der B-Jugend der Ostsee-Spree-Liga. Zur neuen Saison erfolgt der komplette Wechsel nach Rostock.

Sichtung beim DHB in dieser Woche

Die Sichtung des Deutschen Handballbundes findet in dieser Woche in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf (Nordrhein-Westfalen) statt. Eric Dörffel: „Das zeigt doch, dass wir einiges in der Ausbildung unserer jungen Handballer richtig machen. Jetzt können sie mit deutlich besseren Bedingungen noch einmal einen Schritt nach vorne machen. Wir wünschen den Jungs das Beste auf ihrem Weg.“

HC Empor lobt TSG für Nachwuchsarbeit

Groß ist auch die Freude beim HC Empor über die Nominierung zum Sichtungslehrgang. „Die von Kay gezeigten hervorragenden Leistungen im Punktspielbetrieb, sein Trainingseifer und seine Trainingsdisziplin sind der Lohn dieser DHB-Einladung, über die sich nicht nur Kay, sondern auch der gesamte HC Empor Rostock riesig freut.“

Weiter schreibt der Rostocker Verein: „Hervorheben möchten wir sehr gerne auch die tolle Nachwuchsarbeit, die Kay vor seinem Wechsel zum HC Empor Rostock bei seinem vorherigen Verein, der TSG Wismar, erfuhr. Somit haben wir neben Fiete Hoffmann nun auch mit Kay Funke einen zweiten Nachwuchsspieler aus den Reihen unseres Vereins bei der DHB-Sichtung dabei.“

Bereits vor einem Jahr war Eric Nünke, Jahrgang 2004, von der TSG zum HC Empor gewechselt. Seit 2019/20 spielt er für Rostock in der B-Jugend. Eric Nünke, der der Landesauswahl 2004 angehört, hatte in Wismar bei Antje Funke trainiert und auch schon regelmäßig bei der Männermannschaft der TSG. In der neuen Saison wird der Torwart in der A-Jugend-Bundesliga für Rostock spielen.

Von Heiko Hoffmann