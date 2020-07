Sponsoren für Wildkräuterhof bei ehemaliger Jugendherberge in Beckerwitz gesucht

Beckerwitz

In die ehemalige Jugendherberge in Beckerwitz soll wieder Leben einkehren. Ein Team um die frühere Herbergsleiterin Eva Jörhs plant einen Erlebnis-Wildkräuterhof mit Unterkünften in einzigartigen Wabenhäusern sowie ein Bistro mit Café.

Im Mai hat das Projekt „ Winkelkraut“ vom Landkreis den Zuschlag für den Kauf der Jugendherberge bekommen. Um das nötige Eigenkapital aufzubringen, hat die Gruppe ein Crowdfunding gestartet, bei dem seit Mai 53 682 Euro zusammengekommen sind. Knapp 22 000 Euro fehlen also und die Kampagne läuft noch bis zum 5. August.

Radler, Schulklassen und Familien als Gäste

Geplant werden auf dem 1,5 Hektar großen Areal 50 Schlafplätze für Radler, Schulklassen und Familien. Dazu ist ein Hofladen mit Produkten aus der Region und dem eigenen Garten vorgesehen. Es sollen Seminare und Klassenfahrten zu Themen wie Umwelt- und Naturschutz, Biodiversität, Gesundheit und Ernährung sowie Leben an der Ostsee angeboten werden.

„Kinder und Jugendliche brauchen den Kontakt zur Natur in ihrer Entwicklung. Es hilft ihnen, die natürlichen Zusammenhänge zu begreifen und dies spornt sie an, die Natur und ihre Wunder zu schützen. Dieser praktische Bildungsanteil ist eine Ergänzung zum Regelschulunterricht“, erklärt Eva Jörhs.

Bienenvölker und Schaugarten

Passend zu der Wabenhausherberge soll auf dem Hof ein Bienen-Erlebnispfad mit Schau-Imkerei und eigenen Bienenvölkern aufgebaut werden, um über Prozesse und Zusammenhänge in der Natur aufzuklären. In einem 3000 Quadratmeter großen Schaugarten sollen Kräuter, Obst und Gemüse angebaut, vor Ort verarbeitet und im Bistro mit Café serviert werden. Unter dem Namen „ Winkelkraut“ ist die Produktion eigener Wildkräuterspezialitäten zum Verkauf geplant.

Ein Café und Bistro sollen entstehen, wo Produkte aus dem eigenen Garten serviert werden. Quelle: Antje Conrad

Finanzierung ist eine Herausforderung

„Wir bemühen uns seit 2018 um den Weiterbetrieb der Jugendherberge und hofften auf ein Pachtmodell. Der Kreistag hat dann aber den Verkauf beschlossen. Die Finanzierung des hohen Kaufpreises ist zurzeit eine Herausforderung“, schildert Eva Jörhs. „Das gesamte Investitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf etwa 1,6 Millionen Euro, inklusive aller notwendigen Modernisierungsmaßnahmen. Wir planen die Eröffnung zum Frühjahr 2021.“

Kontakt zum Projekt Auf der Webseite www.winkelkraut.de gibt es Informationen zum Projekt und zum Crowdfunding. Außerdem können bereits Übernachtungen in den Wabenhäusern für 2021 reserviert werden. Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble in der Nähe der Wohlenberger Wiek war erstmals 1937 Jugendherberge des DJH. Die Jugendherberge wurde 2018 wegen zu hoher anfallender Kosten aufgrund neuer Brandschutzauflagen geschlossen. Die Kosten für den Umbau wurden damals auf 600 000 Euro geschätzt, um alle 100 Betten wieder nutzbar zu machen. Für den Wildkräuterhof wird mit 50 Betten unter anderem in den Wabenhäusern geplant.

Doch noch verzögert sich die Vertragsunterzeichnung, da sich Verhandlungen von Eva Jörhs mit einer Bank verzögert haben. „Bis März lief alles gut, aber dann kam Corona und es hat sich alles länger hingezogen“, sagt sie. 883 000 Euro kosten Gebäude und Gelände, nachdem die Gemeinde Hohenkirchen schon das Sanitär- und Küchengebäude gekauft hat. Dort sollen Gemeindehaus und Jugendtreff entstehen.

Bürgermeister findet Konzept gut

Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU) steht dem Projekt des Erlebnis-Wildkräuterhofs grundsätzlich positiv gegenüber. „Das ist ein schönes Konzept“, sagt er, hält die Finanzierung bisher aber für „sehr ambitioniert“. Wenn der Kauf abgewickelt sei, soll das Projekt aber die Unterstützung der Gemeinde bekommen.

Die Wabenhäuser auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge in Beckerwitz sollen hauptsächlich von Schulklassen zur Übernachtung genutzt werden. Quelle: Antje Conrad

Finanzielle Unterstützung erhofft sich das „ Winkelkraut“-Team jetzt noch von Spendern und Sponsoren über das Crowdfunding. Sie können unter anderem „Dankeschöns“ buchen, wie eine Übernachtung unter freiem Sternenhimmel an der Ostseeküste oder ein Überraschungspaket aus dem Hofladen. Auch Aufenthalte und Übernachtungen auf dem Wildkräuterhof können für 2021 bereits reserviert werden.

Bauantrag könnte Eröffnung verzögern

„Anhand der Reservierungen erkennt die Bank die Nachfrage für das Konzept“, erklärt Eva Jörhs den Hintergrund. Neben dem eigentlichen Kauf wird das Geld hauptsächlich für Umbauten des Hauses benötigt, in dem Bistro und Café entstehen sollen. „Da muss dann auch ein Bauantrag für gestellt werden und wenn sich das verzögert, eröffnen wir vielleicht auch erst Pfingsten“, so Jörhs.

Unterstützt wird das Vorhaben durch viele regionale Kooperationspartner wie Maika Hoffmann von der Naturschule MV, Cornelia Beutekamp, welche mit ihrem Mann den Naturhof Goldbeck betreibt, Heilpraktikerin Jana Domagalla und Touristenführer Joachim Clausen. Sie wollen sich aktiv am Aufbau und dem Angebot des Wildkräuterhofs beteiligen. So ist schon klar, dass Cornelia Beutekamp den Kräutergarten bepflanzt und Mitglieder des Imkervereins Klützer Winkel den Bienen-Erlebnispfad anlegen.

Von Malte Behnk