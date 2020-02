Spontane Mahnwache in Wismar für die Opfer von Hanau

Wismar

Der eisige Regen ist unangenehm im Gesicht. „Nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in Hanau ...“, fängt eine Frau einen Satz an, schluckt schwer. Samstag, 14 Uhr. Gut 30 Menschen stehen in einer Reihe auf dem Rudolf-Karstadt-Platz. Nicht einmal die Kerzen wollen brennen bei dem starken Wind.

Passanten eilen vorüber, gucken, lesen. Einige, wenige, schließen sich den Mahnenden an. „Herz statt Hetze“ steht auf einem der selbst geschriebenen Schilder. Auf einem stehen die Namen der Menschen, die in Hanau vor wenigen Tagen von einem Rechtsextremisten ermordet wurden.

Am Donnerstag von 16 bis 17 Uhr ist auf der Rathaustreppe eine weitere Aktion geplant. „Wir stehen an eurer Seite. Wir zeigen Solidarität mit den Opfern von rechter Gewalt“, sagt Petra Held, eine der Organisatorinnen.

Von Nicole Hollatz