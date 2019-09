Sport frei! Neuburg feiert seinen größten Verein

Neuburg

Aus dem Feiern kommt Neuburg auch im Herbst nicht so richtig heraus. Nachdem schon zahlreiche Veranstaltungen zum 800-Jahr-Jubiläum des Ortes stattfanden, ist nun der Sportverein an der Reihe. Denn der feiert in diesem Jahr sein ganz eigenes Jubiläum: 70 Jahre wird er alt. Und dieser runde Geburtstag soll am kommenden Sonnabend mit einer sportlichen Party auf dem Vereinsgelände gefeiert werden.

Fußball-Turnier steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Festes steht der Autohaus-Hartwig-Cup – das traditionelle Alte-Herren-Turnier, das alle zwei Jahre ausgetragen wird. Fußball spielen können jedoch auch alle anderen Altersgruppen. Und auch die anderen Sportarten des Vereins werden vertreten sein – zum Mitmachen und Ausprobieren. So wird es eine geführte Fahrrad- und eine Walkingtour geben, Torwandschießen, Tischtennis und Volleyball. Geplant ist ebenso ein lustiges Sportquiz. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Malen, Edelsteine waschen und eine Tombola. „Die Preise sind allerdings eine Überraschung“, sagt Julia Weidner, die zusammen mit Anke Falkenhagen, Mathias Gröger, Britt Thomassek und Anja Hartig das Fest organisiert.

Die Alte-Herren-Mannschaft des Neuburger SV spielt am Sonnabend auf dem Sportplatz. Quelle: privat

Landessportbund zeichnet Verein aus

Eine besondere Ehrung wird es zudem vonseiten des Landessportbundes geben. Der will den Neuburger Sportverein mit einer Ehrenurkunde für die langjährige Kooperation mit Schule und Kita auszeichnen.

Der Neuburger Sportverein hat zurzeit 171 Mitglieder und ist somit der größte Verein in der Gemeinde. Fünf Sektionen – Fußball, Volleyball, Frauengymnastik, Frauen-Fitness und Tischtennis – sind im Verein untergebracht. Fußball wird in den Altersklassen G-, E-, D-, C- und A-Junioren gespielt. Hinzukommen die Herren und die Alten Herren.

Sport in Neuburg und Steinhausen seit 1949

Der Neuburger Sportverein – kurz NSV – ging eigentlich aus dem Sportverein „Traktor Steinhausen“ hervor. Denn der wurde 1949 gegründet – zunächst mit der Sektion Fußball, später auch mit Jugendmannschaften und Handball. 1969 entstand dann die Frauen-Gymnastikgruppe unter Leitung von Gisela Thämlitz, die übrigens immer noch Gymnastik betreibt. Seit 2004 hat Astrid Richter die Leitung der Gruppe. Die Frauen-Fitnessgruppe wurde 1987 gegründet.

1990 hat sich der Verein dann in Neuburger Sportverein umbenannt. 1998 ist die Sektion Volleyball unter der Leitung von Bert Burmeister und Petra Laws hinzugekommen. Seit 2004 spielten die Alten Herren mit Trainer Peter Burmeister, 2008 wurde die Sektion Tischtennis gegründet.

Verein hofft auf viele Neuzugänge

Der Verein sorgt in Neuburg nicht nur für die Fitness seiner Bewohner – im Mittelpunkt steht vor allem auch ein aktives Vereinsleben. So richtet der NSV verschiedene Fußballturniere aus, hat schon Kreisjugendspiele und viele Sportfeste organisiert. Wichtig ist dem Verein dabei auch immer das Einbeziehen der Schule und der Kita im Ort, um die Kinder an den Sport heranzuführen.

„Wir freuen uns, dass wir inzwischen auch wieder eine G-Jugend haben“, sagt Organisatorin Julia Weidner zudem. Neuzugänge sind immer gern gesehen. „Wir würden uns vor allem über weiteren sportlichen Nachwuchs bei der Jugend freuen“, sagt Julia Weidner.

Vielleicht schnuppert der eine oder die andere ja sportliche Luft am Sonnabend beim großen Fest. „Schief gehen kann eigentlich nicht mehr viel. Nur das Wetter muss mitmachen“, sagt die Neuburgerin. Na dann: Sport frei!

Jubiläumsprogramm Der Neuburger Sportverein feiert am Sonnabend, 28. September, sein 70-jähriges Bestehen. Um 11 Uhr geht es mit der offiziellen Eröffnung los. 11.15 Uhr Beginn Alte-Herren-Turnier, 11.15 Uhr Start Fahrrad- und Walking-Tour, 13.15 Uhr Fußballspaß der Junioren, 14 Uhr Auszeichnung vom Landes- und Kreissportbund, Eröffnung des Sportfestes, 16 Uhr Siegerehrung Alte-Herren-Turnier, 16.30 Uhr Siegerehrung Sportfest, 17.15 Uhr Volleyball für jedermann, 17.15 Uhr gemütlicher Ausklang mit Feuerschalen, Stockbrot und Musik.

Von Michaela Krohn