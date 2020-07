Staatsanwaltschaft ermittelt in 50 Fällen zu Corona-Verstößen in Westmecklenburg

Wismar/Schwerin

Etwa 50 Fälle von Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung liegen oder lagen seit März bei der Staatsanwaltschaft Schwerin auf dem Tisch. Dabei handele es sich meist um Verstöße, die das Kontaktverbot oder Einreisebestimmungen betreffen. Und: Die meisten Fälle kommen aus Wismar und Parchim auf die Tische der Staatsanwälte.

In den meisten Fällen seien die Ermittlungen laut Jörg Ebert von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. „Die Voraussetzungen für eine Strafbarkeit nach dem Infektionsschutzgesetz liegen in diesen Fällen nicht vor“, erklärt Staatsanwalt Jörg Ebert. Zur Verfolgung einer Straftat braucht die Staatsanwaltschaft zum einen den Verstoß gegen eine Verordnung, der in einigen Fällen vorliege. Zum anderen sei eine „vollziehbare Anordnung“ Voraussetzung. Ebert nennt ein Beispiel: Zu viele Personen aus anderen Haushalten sitzen in einem Fahrzeug. Das sieht die Polizei, die die Insassen darauf ermahnt, diese Situation aufzulösen, da es gegen die Verordnung verstößt. Wenn die Polizei wenig später dasselbe Fahrzeug mit denselben Personen aufgreift, wäre das ein Verstoß gegen die „vollziehbare Anordnung“ der Polizei. Nur ein Verstoß gegen die jeweilige Verordnung – zumindest beim erstmaligen Feststellen – sei zudem keine Straftat. „Dann haben wir als Staatsanwaltschaft keine Straftaten, die wir verfolgen können. Dann sind das nach der Verordnung Ordnungswidrigkeiten. Diese Verfahren geben wir dann an die zuständigen Ordnungsämter ab“, erklärt Ebert. Und genau das sei in den allermeisten Fällen der Corona-Verstöße so.

Anzeige

Ordnungsamt des Kreises hat noch kein Bußgeld verhängt

Die Zahl der Verfahren halte sich laut Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg in Grenzen, von einer „höheren zweistelligen Zahl“ ist die Rede. Dass es „so wenige“ Verfahren sind, hänge laut Landkreis vor allem damit zusammen, dass Bußgelder das letzte Mittel seien. „Vordringliches Ziel des Landkreises ist es, die Einhaltung der Verordnung sicherzustellen und Verstöße abzustellen“, hieß es kürzlich. Die Verhängung von Bußgeldern sei die Ultima Ratio. Bislang sei allerdings kein Bußgeld verhängt worden.

Weitere OZ+ Artikel

Polizeipräsidium hat Hunderte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten registriert

Sophie Pawelke, Sprecherin im Polizeipräsidium Rostock: „Generell liegt die Zuständigkeit bei den jeweiligen Ordnungsämtern. Die Polizei leistet Amtshilfe. Aktuell hat das Polizeipräsidium Rostock 673 Vorgänge – Straftaten und Ordnungswidrigkeiten – in Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen registriert.“ 40 Prozent davon (275) würden das Kontaktverbot betreffen. 27 Prozent (183) stünden im Zusammenhang mit Partys und Ansammlungen. Einen sogenannten Hotspot gebe es aber nicht.

„Generell liegt die Zuständigkeit bei den jeweiligen Ordnungsämtern. Die Polizei leistet Amtshilfe. Aktuell hat das Polizeipräsidium Rostock 673 Vorgänge – Straftaten und Ordnungswidrigkeiten – in Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen registriert.“ Sophie Pawelke, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock Quelle: Ove Arscholl

Die Staatsanwaltschaft in Schwerin, die für Westmecklenburg zuständig ist, bekomme dennoch regelmäßig Fälle wegen Corona-Verstöße – auch nach Anzeigen von Bürgern. Es sei nicht immer nur die Polizei, die die Fälle an die Staatsanwälte in die Landeshauptstadt weiterleitet. Manche Bürger seien sogar „sehr aktiv“ mit Hinweisen gewesen, bestätigt Staatsanwalt Jörg Ebert. Diese Verfahren seien auch eingeleitet worden – aber meistens auch wieder eingestellt oder an die Bußgeldstellen weitergeleitet worden.

Staatsanwaltschaft zählt meiste Fälle in Wismar und Parchim

Besonders spektakuläre Fälle seien in Westmecklenburg bislang nicht aufgetreten. Auffällig aber sei: Die meisten Fälle sind in Wismar und Parchim aufgetreten. Woran es liegt, könne Ebert nicht beurteilen. Ob es wirklich mehr Fälle in den jeweiligen Regionen sind oder es besonders aktive Anzeigenerstatter und Kontrollen gab. Möglich sei, dass Zufahrten nach Poel im Bereich Wismar und in der Region Parchim Einreisende aus Niedersachsen stärker geprüft wurden.

Durch die vielen Corona-Verstöße häufe sich die Arbeit bei der Staatsanwaltschaft. Auch die Fälle, die durch die Corona-Beschränkungen in Behörden liegen geblieben seien, kämen nun nach. „Ich gehe schon davon aus, dass es eine weitere Anzahl an Verfahren gibt, die es sonst nicht gegeben hätte“, so Ebert. Er sagt aber auch: „Es ist eine Mehrbelastung. Die hält sich aber in Grenzen, weil es sich nicht um komplexe Verfahren handelt und wir sie in den meisten Fällen an die Ordnungsämter weitergeben können.“

Mehr lesen:

Mehr als 2000 Haushalte in Nordwestmecklenburg bestellen blaue Tonne ab

So senkt Wismar die Eintrittspreise für das Museum

Teamleiter in Grevesmühlener Testzentrum: Medizinstudent bringt sich ein

Von Michaela Krohn