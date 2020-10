Stadtbibliothek Wismar lädt zum Leseherbst

Wismar

Die Stadtbibliothek lädt am Montag, dem 19. Oktober, von 10 bis 17 Uhr während des Leseherbstes zu einer Kultur- und Bildungsmesse in das Zeughaus ein. Dort präsentieren sich die Bibliothek, der „callidus. Verlag“, der Archivverein, „Die Aufmacher – die neue Bürgerzeitung für Wismar“, das Filmbüro, das Theater, das Schabbell, das Welt-Erbe-Haus, der Kreis- und Stadtjugendring, die Kreismusikschule, die Volkshochschule, die „360°- Referentin für Interkulturelle Öffnung“, das Büro für Chancengleichheit sowie der Bibliotheksverein.

Diese Einrichtungen und Vereine haben das kulturelle Leben der Hansestadt schon seit Langem mitgestaltet. In der Corona-Zeit haben sie ihre Angebote weiterentwickelt, neu gedacht und angepasst. Sich jetzt damit wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren, ist das Ziel der Messe. Der Einlass erfolgt über den Nordeingang des Zeughauses (Giebel Richtung Hafen). Es gelten die Regeln zum Infektionsschutz.

Mehrere Lesungen geplant

Nach diesem Auftakt geht es weiter in der Stadtbibliothek. Am Montagabend liest Daniela Dahn aus ihrem Buch „Der Schnee von gestern ist die Sintflut von heute. Die Einheit – eine Abrechnung“. Die Gemeinschaftsveranstaltung mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung beginnt um 19 Uhr.

Am 20. Oktober um 19 Uhr ist Stephan Hähnel mit seinen mörderischen Geschichten: „Gift hat keine Kalorien“ zu Gast. Christian Ahnsehl liest am 21. Oktober um 19 Uhr aus seinem Debütroman „Der Ofensetzer“, in dem er sich mit den Stasi-Praktiken der Anwerbung Minderjähriger auseinandersetzt.

Karten für diese drei Lesungen sind in der Stadtbibliothek erhältlich (Telefon 03841/2514020; Mail: stadtbibliothek@wismar.de).

Umrahmt wird der Leseherbst von zahlreichen Veranstaltungen und Lesungen für Kinder, die aus den bekannten Gründen im geschlossenen Klassenverband stattfinden. So ist die bekannte Autorin Carmen Blazejewski zu Gast.

