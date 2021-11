Wismar

Sechs Wochen nach dem Hackerangriff auf die Stadtwerke Wismar befinden sie sich mit ihren IT-Systemen im stabilen Notbetrieb. „Das bedeutet, dass wir fünfzig Prozent der Systeme neu auf der grünen Wiese aufgebaut haben“, informierte am Mittwoch Geschäftsführer Andreas Grzesko. Das Unternehmen könne wieder Rechnungen legen und die Anfragen seiner Kunden im System bearbeiten. Die beziehen sich zum Beispiel auf die Änderung der Bankverbindung, die Meldung eines Umzugs oder die Zählerwechsel.

„Unsere Techniker können Leitungsauskünfte zu Bauvorhaben geben, alle Mitarbeiter arbeiten an einem funktionsfähigen Laptop“, berichtete Grzesko. Auch die Stadtwerke selbst würden ihre Rechnungen wieder bezahlen können. Die Servicezeiten im Kundencenter in der Ladestraße entsprechen den normalen Öffnungszeiten.

„Stabiler Notbetrieb ist Mannschaftsleistung“

Andreas Grzesko, Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar Quelle: Haike Werfel

Der Stadtwerke-Chef dankte allen Kunden und Partnern für die Geduld und das Verständnis, das sie für die Einschränkungen hatten. Auch bei allen Unterstützern vor und hinter den Kulissen sowie bei seiner Belegschaft, die seit dem Cyberangriff über ihre Grenzen gegangen sei, bedankte er sich. „Nur als Mannschaft konnten wir diesen stabilen Notbetrieb erreichen und nur mithilfe der IT-Experten der Berliner HiSolutions AG.“ Er hatte Tränen in den Augen, sagte Grzesko, als er wieder etwas ausdrucken konnte.

Derzeit sei das Unternehmen dabei, alle Prozesse, die miteinander kommunizieren, zu verzahnen wie auch die Systeme, die einander bedingen. „Jeder einzelne Prozess, der neu an den Start geht, wird getestet. Bei allem betrachten wir jederzeit, wie wir unsere Systeme und Server sicherer aufstellen können. Dazu werden Möglichkeiten untersucht und mit Partnern diskutiert“, informierte der Geschäftsführer. Er hofft, dass sich die Stadtwerke mit Beginn des neuen Jahres wieder im Normalbetrieb befinden werden.

Hacker haben ihre Spuren professionell gelöscht

Hacker hatten am Morgen des 28. Septembers den kompletten kaufmännischen Bereich des Unternehmens lahmgelegt. Die Beschäftigten hatten plötzlich keinen Zugriff mehr auf Kundendaten, ihre E-Mails und Telefone. Kunden konnten die Stadtwerke nicht mehr erreichen.

Bereits am Abend waren Software-Spezialisten der Berliner Firma im Unternehmen und haben auf 76 Rechnern einen Monat lang nach Spuren der Angreifer im Netz gesucht. Sie stellten laut Grzesko fest, dass bereits Anfang Mai ein Trojaner installiert worden war. Am 28. September wurde er aktiv und verschlüsselte sämtliche Daten. „Die Angreifer waren sehr professionell und haben ihre Spuren sehr gut gelöscht. Wir wissen nicht, wie sie ins System gekommen sind, vermuten aber über den Exchange-Server.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Energieversorgung zu keiner Zeit gefährdet

Auch konnte nicht ermittelt werden, von wem die Stadtwerke gehackt worden sind. Eine Lösegeldforderung gibt es nach wie vor nicht. Die Untersuchungen wurden Ende Oktober abgeschlossen. Erkenntnisse der Kripo in Schwerin wurden an Spezialisten in Schleswig-Holstein weitergeleitet. Von staatlicher Seite hätte der Stadtwerke-Chef mehr Unterstützung erwartet. „Wir sind schließlich bestohlen worden.“

Aufgrund der Risikovorsorge, dass die kaufmännischen und technischen Netze voneinander getrennt sind, war die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme zu keiner Zeit gefährdet, betonte Andreas Grzesko.

Von Haike Werfel