Angesichts des anhaltenden russischen Angriffskrieges auf die Ukraine fragen sich auch viele Wismarer, wie sicher die Versorgung mit Gas und Strom ist und wie sich die Energiepreise entwickeln werden. Den Kunden der Stadtwerke Wismar versichert deren Geschäftsführer, dass aktuell die Versorgung bis auf Weiteres gesichert ist. „Unser großes Ziel ist es, dass die Gasversorgung nicht zusammenbricht“, erklärt Andreas Grzesko. „Technisch kriegen wir das hin, aber wie sich die Preise entwickeln werden, ist äußerst schwierig zu sagen.“

Bis zum 30. Juni werden die Stadtwerke auf keinen Fall etwas unternehmen, versichert er. Auf die immensen Preissteigerungen im Großhandel im vergangenen Herbst hatte der Energieversorger mit einer Preisanpassung bereits zu Jahresbeginn reagiert.

Stadtwerke kaufen langfristig Gas ein

Das Unternehmen bezieht das Gas von einem regionalen Vorlieferanten, der Sachsen Energie. Dieser ist laut Grzesko zu 100 Prozent in kommunaler Hand. „Unsere Einkaufsmengen werden derzeit zu einem fest definierten Preis für dieses Jahr beschafft. Wir kaufen unsere Mengen nicht zu einem Zeitpunkt ein, sondern zu verschiedenen Zeitpunkten, um das Risiko zu minimieren, alle Mengen zu einem hohen Preis zu beschaffen“, erläutert der Stadtwerke-Chef. „So erfolgt die Beschaffung bereits eineinhalb Jahre vor dem tatsächlichen Lieferbeginn an unsere Kunden.“ Mengen für 2022 begann der Energieversorger bereits 2020 einzukaufen.

Für das Jahr 2023 haben sich die Stadtwerke nach Grzeskos Angaben bereits zu 45 Prozent der geplanten Verkaufsmenge mit Gas eingedeckt. „Wenn wir die Restmenge von 55 Prozent heute beschaffen würden, haben wir einen Anstieg der Beschaffungskosten von 198 Prozent gegenüber dem Preis unserer Privatkunden in diesem Jahr.“ Vor allem im Kurzfristhandel haben sich die Preise exorbitant erhöht.

Bei Engpass werden Privathaushalte weiter beliefert

„Wir stehen vor einer völligen Zeitenwende“, stellt der Geschäftsführer fest, „das merken wir bei den Einkäufen.“ Die deutsche Energiepolitik war auf Russland ausgerichtet. Zurzeit liefert das Land Minimalmengen an Erdgas. Stellt Putin die Lieferung ganz ein, ist die Frage, ob Sachsen Energie seinen Liefervertrag mit den Stadtwerken Wismar noch einhalten kann. Sollte es zu Engpässen kommen, müssten sich Privathaushalte dennoch keine Sorgen machen, nicht heizen zu können. Sie gehören, wie beispielsweise das Krankenhaus und Seniorenheime, zu den schützenswerten Kunden. Nicht schützenswerte Kunden seien laut Grzesko die Großkunden, etwa Wirtschaftsunternehmen, von denen die Stadtwerke Wismar 16 beliefern. Insgesamt haben sie 3600 Gaskunden.

Energieversorger suchen gemeinsam nach Alternativen

Gemeinschaftlich mit vielen anderen Energieversorgern sind die Stadtwerke Wismar in Verbänden organisiert, wie zum Beispiel dem Verband kommunaler Unternehmen. „In den Verbänden untersuchen wir derzeit, wo und in welchem Maße Abhängigkeiten von russischer Energie bestehen und in welchen Zeiträumen Energielieferungen ersetzt werden können“, berichtet Andreas Grzesko von den Bemühungen, Alternativen zu entwickeln. Die Stadtwerke unterstützen Maßnahmen zur Speicherbevorratung, sodass ausreichende Gasmengen für die nächste Witterungs- und Heizperiode verfügbar sind. Außerdem stütze das Unternehmen den Kurs der Bundesregierung. „Es gibt aus unserer Sicht keine Alternative zu einem entschiedenen Vorgehen gegen die russische Aggression“, macht der Geschäftsführer klar.

Versorgung mit Strom ist sicher

In puncto Stromversorgung äußert er sich zuversichtlich, die Versorgungslage ist sicher. „Es gibt genug Reserven, um den Bedarf abzudecken.“ Mit acht Vorlieferanten sind die Stadtwerke breit aufgestellt. Sie fragen die Liefermengen bei ihnen direkt an, so verteile sich das Ausfallrisiko. Der Einkauf erfolgt wie beim Gas. „Entsprechend dem Energiebedarf unserer Kunden kaufen wir den Strom zu verschiedenen Zeitpunkten ein. Die Beschaffung erfolgt ebenfalls bereits eineinhalb Jahre vor dem Lieferbeginn“, berichtet Grzesko.

Für das Jahr 2023 haben sich die Stadtwerke bereits mit 41 Prozent der geplanten Verkaufsmenge Strom eingedeckt. Für die Restmenge müssten sie heute höhere Beschaffungskosten berappen. Der Anstieg beläuft sich auf 60 Prozent gegenüber dem Preis für Privatkunden in diesem Jahr. Bei Geschäftskunden kann es laut Grzesko aufgrund anderer Einkaufszeitpunkte zu wesentlich höheren Preissteigerungen kommen.

Da der Strommarkt teilweise vom Gasmarkt abhängig ist, sind auch die Strompreise weiter auf einem hohen Niveau. Wird weniger Gas geliefert, könnte sich das auch auf die Verbraucherpreise beim Strom auswirken. Auf jeden Fall werden die Stadtwerke die Strompreise in jedem Produkt neu berechnen, wenn zum 1. Juli dieses Jahres die EEG-Umlage in der Höhe von 3,7 Cent wegfällt.

Der Energieversorger beliefert 30 000 Stromkunden in Wismar, 160 davon sind Großkunden im industriellen Bereich.

Das können Verbraucher tun Energie zu sparen ist ein entscheidender Beitrag. Viele kleine Maßnahmen können einen großen Effekt erzielen, zum Beispiel die Raumtemperatur drosseln, kürzer duschen oder statt des Autos häufiger Bus und Bahn nutzen. Ein LED-Koffer mit 16 Lampen kann bei den Stadtwerken kostenfrei für eine Woche ausgeliehen werden. Damit können Kunden testen, welche LED-Lampe und welches Licht sie einsetzen wollen, um bei der Beleuchtung zu sparen. Sie macht macht rund zwölf Prozent der Stromrechnung aus. Mit LED können bis zu 80 Prozent des Stromverbrauchs gespart werden. Auch kostenlose Messgeräte verleihen die Stadtwerke, mit denen die Kunden die Stromverbräuche ihrer Haushaltsgeräte ermitteln können. Drei Broschüren sind im Kundencenter erhältlich, in denen Experten Tipps zum Energiesparen geben, etwa besonders sparsame Haushaltsgeräte empfehlen. Unabhängige Experten geben nach Termin einen kostenlosen Energie-Check und beraten zur Gebäudeeffizienz im Kundencenter. Gas-Kunden können bereits jetzt ihren monatlichen Abschlag erhöhen. Das empfiehlt die Bundesnetzagentur. So können Verbraucher einer wahrscheinlich größeren Nachzahlung schon im Vorfeld ein wenig entgegenwirken.

Von Haike Werfel