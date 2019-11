Stadtwerke Wismar erhöhen die Preise nicht

Wismar

Gute Nachricht für Kunden der Stadtwerke: „99 Prozent unserer Kunden in Wismar müssen keine Preissteigerung befürchten“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Grzesko. Das gelte für Strom und Gas sowie für Fernwärme und Wasser im Jahr 2020.

Einzige Ausnahme sind die rund 300 Kunden mit Wärmepumpen- und Nachtspeicheranlagen. Auf diese kommt eine Erhöhung um 0,48 Cent pro Kilowattstunde zu.

In den letzten Wochen sei wiederholt die Rede von Preissteigerungen in Deutschland gewesen. Grzesko: „Darum sind wir stolz darauf, die Preise konstant halten zu können.“

30 000 Stromkunden in Wismar

Beim Strom gibt es auf der einen Seite steigende Kosten für die Beschaffung und die höhere EEG-Umlage, auf der anderen Seite werde dies durch niedrigere Entgelte für die Nutzung des Stromnetzes nahezu ausgeglichen. In Wismar gibt es rund 30 000 Stromkunden, davon sind 27 000 bei den Stadtwerken.

Im Vergleich mit neun Stadtwerken in MV schneidet das Wismarer Unternehmen bei der Grundversorgung mit Strom am besten ab. Für 2500 Kilowattstunden zahlt ein Stadtwerke-Kunde in Wismar 744 Euro im Jahr im Basis-Tarif, in Rostock zum Beispiel 777 Euro. Der Wechsel in Sonderprodukte könne sich zudem lohnen, so Grzesko. Der „Zuhause“- und der „Natur“-Tarif bringe bei gleicher Menge eine Ersparnis von 19,25 bzw. drei Euro/Jahr. Natur bedeutet 100 Prozent Strom aus deutschen Wasserkraftwerken. Diesen Tarif nutzen in Wismar 120 Kunden.

Rabatte im Auge behalten

Auf dem Strommarkt in Wismar tummeln sich etwa 180 Anbieter. Angst vor Wettbewerbern haben die Stadtwerke nicht. Grzesko: „Wir halten die Preise konstant. Ich kann nur jedem empfehlen, zu rechnen und die nur im ersten Jahr gewährten Rabatte für die Folgejahre im Auge zu behalten.“

Außerhalb von Wismar haben die Stadtwerke etwa 600 Kunden. Dort steigt der Strompreis ab 2020, weil die Entgelte für die Netznutzung nicht wie im Stadtgebiet sinken. Verbraucher im Regio-Tarif zahlen bei 2500 Kilowattstunden 23,64 Euro mehr im Jahr.

Beim Gas haben die Stadtwerke etwa 6500 Kunden. Das entspreche einem Anteil von 85 Prozent. Grzesko: „Wir sind froh und glücklich, dass wir die Preise auch hier stabil halten können.“ Er erwartet nicht, dass das die Tendenz in MV sein werde. Lohnend kann der Wechsel vom Tarif „Basis“ auf „Zuhause“ werden. Bei einer Menge von jährlich 20 000 Kilowattstunden können nach Angaben der Stadtwerke 146 Euro gespart werden.

Natur-Tarif bei Strom und Gas

Wie beim Strom wartet das Wismarer Unternehmen in der Grundversorgung mit den günstigsten Preisen im Vergleich mit neun Stadtwerken im Land auf (1286 Euro bei einer Abnahme von 20 000 kWh/Jahr). Auch beim Gas kann auf einen Natur-Tarif zurückgegriffen und gegenüber dem Basis-Tarif Geld gespart werden.

Mit 125 Anbietern gibt es im Bereich Gas in Wismar einen kräftigen Wettbewerb. Nicht selten warten Lieferanten im ersten Lieferjahr mit Boni auf.

Zähler werden abgelesen

Zwischen dem 2. und 16. Dezember werden 45 000 Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmezähler abgelesen. Mitarbeiter der Firma MSG erledigen das und können sich ausweisen. Kunden können auch die Zählerstände direkt im Kundencenter Ladestraße 1a, über einen QR-Code und per WhatsApp übermitteln. Wer ganz genau sein möchte, kann auch den Stand vom 31. Dezember bis zum 3. Januar 2020 angeben.

Förderherzen für Vereine

Die Stadtwerke beschäftigen etwa 100 Mitarbeiter, 80 Prozent der Umsätze bleiben nach Unternehmensangaben in der Region. Am 1. Dezember startet zum dritten Mal die Förderherz-Aktion, mit der Vereine unterstützt werden. „Dabei entscheiden unsere Kunden, welche Projekte sie mit dem Förderherzgutschein unterstützen“, so Sprecherin Sylvia Bartsch. Interessierte können sich bis zum 31. Januar 2020 auf www.foerderherzen-wismar.de bewerben. In diesem Jahr wurden 24 Vereine und Organisationen mit über 16 000 Euro unterstützt.

Von Heiko Hoffmann