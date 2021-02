Starke Nachfrage: Neue Stadthäuser in Wismar schon fast alle verkauft

Wismar

Optisch stechen sie mit ihren bunten Fassaden in Wismar hervor – die neuen Giebelhäuser für Familien in der Lübschen Burg Ost. Und sie sind sehr gefragt: Die meisten Zweigeschosser sind bereits verkauft, darunter auch die, die noch gar nicht gebaut wurden. Denn es stehen noch längst nicht alle Häuser. Das wird erst Ende 2022 der Fall sein.

„Der Verkauf verlief sehr zügig. Alle Objekte aus den ersten drei Bauabschnitten sind jetzt vergeben“, freut sich Knud Wilden, Geschäftsführer der W & N Immobilien-Gruppe, der die Entwicklung und Vermarktung des gesamten Gebiets übernommen hat. Wer noch eines der farbigen Häuser haben möchte, muss sich beeilen – auch die des letzten Bauabschnitts sind bis auf zwei alle bereits reserviert oder verkauft.

Viele Käufer vermieten

Fertig sind im Moment sechs Häuser. Sie sind im Herbst 2020 von ihren neuen Besitzern bezogen worden. Doch nicht alle Käufer wollen selbst dort einziehen, sondern nur etwa die Hälfte. Deshalb können Interessierte noch hoffen. Denn die anderen Käufer wollen ihre Objekte vermieten – vielleicht auch wegen der besonderen Förderung: Werden Objekte später zur Vermietung angeboten, sind Sonderabschreibungen möglich: Jährlich können fünf Prozent auf die Baukosten bis zu einer Höhe von 2000 Euro pro Quadratmeter über einen Zeitraum von vier Jahren in Anspruch genommen werden.

Knud Wilden, Geschäftsführer der W & N Immobilien-Gruppe Quelle: W&N Immobilien-Gruppe

„Baulich konnte das Projekt trotz Corona nahezu reibungslos umgesetzt werden. Deshalb haben wir schon im November mit dem Verkauf des vierten Bauabschnitts für die letzten Häuser begonnen. Wir gehen davon aus, dass bis zum März alle Einheiten einen Käufer gefunden haben“, berichtet Knud Wilden. Mit einer guten Nachfrage sei gerechnet worden, aber mit einer so starken nicht.

Seit Jahresbeginn läuft die Bodenaufbereitung für den zweiten Bauabschnitt mit sieben weiteren sogenannten Colorado-Townhouses. Insgesamt realisiert die W & N Immobilien-Gruppe mit der Colorado 25 GmbH 25 Häuser unter der Leitung des Kühlungsborner Architekten Nicolaus Wöhlk.

Cafés und Gewerbe geplant

In den dann folgenden Bauabschnitten drei und vier entstehen jeweils sechs Häuser. Auch andere Projekte in dem großen Wohn- und Gewerbegebiet Lübsche Burg Ost sind noch in Planung. Das Entwicklungsgebiet umfasst zwei Areale mit insgesamt rund 106 700 Quadratmetern Fläche. Ein Teil ist durch individuell gebaute Wohnhäuser gekennzeichnet. Das andere Areal, das Mischgebiet im südwestlichen Teil der Lübschen Burg soll außer den Townhouses auch Cafés sowie andere Einrichtungen und Gewerbe bekommen. Die Investitionssumme beträgt rund 8,6 Millionen Euro.

Häuser im nordischen Stil

Ein Entwurf für ein Wohnzimmer im Erdgeschoss Quelle: W&N Immobilien-Gruppe

Die farbigen Giebelhäuser im nordischen Stil gehören zum wohnlich geprägten Teil und entstehen auf einem 6241 Quadratmeter großen Baugrundstück. Der Objektname „Colorado“ leitet sich von der starken Farbigkeit der Objekte ab. Sie verfügen über vier bis fünf Zimmer, Wohnflächen zwischen 112 und 142 Quadratmeter, Garten, Schuppen und zwei Pkw-Stellplätzen, auf Wunsch mit Ladeanschluss. Für sie werden zwischen 339 000 und 375 000 Euro bezahlt. Die Quadratmeterpreise der Häuser liegen damit durchschnittlich bei rund 2800 Euro, abhängig von Lage, Objektgröße und Ausstattung. Alle Eingänge befinden sich auf der Rückseite, die Zufahrt erfolgt von der Straße Am Festplatz.

Was die Käufer überzeugt haben dürfte: Die farbige Häuserreihe mit je zwei Geschossen ist ruhig gelegen, unweit von Bürgerpark, Tierpark, Hochschule und Westhafen. Etwa 1,5 Kilometer sind es zum Hafen und in die Altstadt von Wismar, die in wenigen Minuten zu Fuß, mit dem Bus oder Auto erreichbar ist.

