Starke Umsatzeinbußen: Wismarer Konditorei wirbt mit Geschenkbox-Aktion

Wismar

In dieser Zeit kommt es auf die kleinen Dinge an, die der Seele guttun, weiß auch Konditormeisterin Luise Senf aus Wismar. Weil aufgrund der Einschränkungen ihre Gäste die Backwaren nur noch zum Mitnehmen bestellen dürfen, hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Dieses Mal ganz zur Freude vieler Frauen.

Denn ab sofort können ihre Kunden eine Muttertagsgeschenkbox vorbestellen. Gefüllt wird das leckere Paket mit verschiedenen Gebäcken und Süßigkeiten, die Luise Senf gemeinsam mit dem Team der Konditorei Senf sorgfältig ausgewählt hat. Darin enthalten sind eine Heidelbeer-Tartlet, ein Petit Four aus Erdbeeren, drei Macarons sowie drei Mini-Cupcakes und vier mit Schokolade überzogene Erdbeeren. „Es ist also wirklich für jeden Geschmack etwas dabei“, verspricht die Junior-Chefin.

Umsätze um 40 Prozent eingebrochen

Die Idee ist jedoch keine neue. Bereits im Februar konnten Kunden eine ähnliche Geschenkbox zum Valentinstag kaufen. Schon damals sei sie gut angekommen, wie Luise Senf verrät: „Also warum soll es das Angebot nicht auch am Muttertag geben? Besuchen wird man die Familie ohnehin und es ist mal etwas anderes als immer nur Pralinen oder Blumen“, sagt sie. Gerade in diesen Zeiten seien ihrer Meinung nach die kleinen Dinge für das Herz die wichtigsten.

Nicht nur den Kunden soll die Aktion eine Freude bereiten, es dient auch der Konditorei. Denn durch den eingeschränkten Verkauf in den zwei Filialen der Familie sind die Umsatzzahlen wegen der fehlenden Gastronomie um 40 Prozent eingebrochen, wie die Junior-Chefin verrät. Einige Mitarbeiter seien komplett in Kurzarbeit. Kollegen. Und die im Verkauf und im Service tätig sind, arbeiten lediglich zwei bis drei Tage in der Woche. Nur die Backstube sei so gut ausgelastet, dass alle Mitarbeiter beschäftigt werden können: „Die Verkaufszahlen sind etwas angestiegen. Die Kunden, die sich eigentlich ins Café setzen würden, nehmen die Ware nun mit nach Hause. Aber auf lange Sicht wird es eng“, so Luise Senf.

Dabei würden die Konditoren ihren Kunden viel lieber die Möglichkeit bieten, vor Ort zu essen und zu trinken: „Wir haben uns schon im letzten Jahr ein gutes Hygienekonzept ausgedacht. Die Tische reduziert und den Abstand eingehalten. Dennoch mussten wir schließen. Wir hoffen, dass wir gerade zum Sommer aufmachen und auch einige Touristen empfangen können“, sagt Luise Senf. Ist ist Teil eines Wismarer Familienunternehmens.

Geschenkbox zum Muttertag

Schon seit ihrer Kindheit garniert sie Torten. Damals begleitet sie ihren Vater, den Wismarer Konditormeister Gerd-Uwe Senf, zur Arbeit begleitet und Gefallen an der süßen Handwerkskunst gefunden. Seit 2011 ist sie Konditorin und 2017 Meisterin ihres Fachs. Bereits vor ein paar Jahren hat Luise Senf mit dem Bruder die beiden Läden ihrer Eltern übernommen. In der Lübschen Straße befindet sich seit 1997 die Konditorei mit Cafe, in der Krämerstraße seit 2012 ein weiteres Cafe – in einem denkmalgeschützten Doppelgiebelhaus mitten in der belebten Fußgängerzone.

Bis dahin verwöhnt sie ihre Kunden mit den süßen Geschenkboxen. Wer zum Muttertag eine kaufen möchte, kann diese noch bis zum 5. Mai in der Konditorei vorbestellen. Am 8. und 9. Mai können die Boxen dann abgeholt werden. „Wir bekommen aber auch für spontane Kunden etwas gezaubert“, verspricht die Konditorin. Eine Muttertagsgeschenkbox kostet 19,90 Euro.

Von Lena-Marie Walter