„15.30 Uhr entscheiden wir, ob wir rausfahren“, kommentierte Koggenkapitän Rüdiger Wolf die Frage des Sonntagnachmittags. Finden die Ausfahrten zur traditionellen Seemannsweihnacht und Lichterfahrt statt oder nicht? „Wir haben sechs Windstärken“, erzählte er weiter. Die sind an sich kein Problem für die große, schwere „Wissemara“. Aber die angesagten Böen von bis zu 10 Beaufort sind gefährlich.

Der Wind pustete mitunter kräftig um die Ohren. Die Gäste kamen trotzdem, um Schiffe, Lichter und Gemütlichkeit zu erleben. Die Lichterfahrt und die Seemannsweihnacht haben Tradition.

Sicherheit geht vor

Vormann Rainer Kulack vom Seenotretter „ Konrad Otto“ nickte und erzählte von der Fahrt mit seiner Crew von Kühlungsborn nach Wismar bei sieben, acht Windstärken und zum Teil drei Meter hohen Wellen. „Wir haben ja erfahrene Seeleute an Bord und fahren naturgemäß bei jedem Wetter, aber die anderen?“

Sicherheit geht vor, so lautete dann die Entscheidung. Die Kogge, der Lotsenschoner „Atalanta“, die Motorschiffe „Sturmvogel“ und „Lütte Adler“ blieben fest vertäut an der Kaikante, während die größeren Ausflugsschiffe mit ihren Gästen an Bord ihre Runden auf der Wendeplatte drehten. Selbst der kleine Fischkutter „Uschi“ aus Boltenhagen beziehungsweise Tarnewitz fuhr raus. „Wir sind ja da, falls was passieren sollte“, sagte Rainer Kulack.

Gefährliche Langsamfahrt

Rainer Kulack erklärte die nachvollziehbare Entscheidung der Traditionssegler: „Wenn die Großen so langsam fahren, treiben sie bei dem Wind. Und das ist gefährlich!“ Koggenkapitän Rüdiger Wolf weiß, selbst das Ab- und Anlegen ist bei so starken Böen ziemlich risikoreich. „Wir sind ja froh, dass es nicht regnet“, nahm der Kapitän es mit Humor.

Und auch die Gäste, die nun an Bord und im Hafen bleiben mussten, arrangierten sich. „Wir haben seit zwei Jahren auf die Karten gewartet“, erzählte die Wismarerin Angela Schinke beim Glühwein auf der Kogge. „Wir machen uns das hier auch gemütlich“, meinte ihre Begleiterin Alya Neu aus Dierhagen.

Segenslichter und Gebet

Ein schöner Anblick mit den leuchtenden, schnell vorbeiziehenden Wolken und den Schiffen voller Lichterketten im Licht der untergehenden Sonne. Tausende Menschen verfolgen jedes Jahr die traditionelle letzte gemeinsame Ausfahrt der Schiffe. Dazu die kleine Predigt von Bord der Kogge aus. Antje Exner, Pastorin von St. Nikolai als Kirche der Seefahrer und Fischer, predigte von der Weite, die das Meer genauso wie Gott und das Leben habe.

„Das Meer macht eine neue Perspektive. Wir Menschen sind so unendlich winzig. Unsere Sorgen sind manchmal so nichtig, unser Kleinmut so groß, unser Blick nur auf uns selber konzentriert. Am Meer aber heben wir den Blick. Am Meer bemerken wir die Weite, die das Leben haben kann.“

Dankbare Kapitäne

Die Konfirmanden sowie Helena Schindler als singende „ Santa Lucia“ mit der Lichterkrone übergaben mit der Pastorin noch im Hellen die Segenslichter an die Kapitäne im Wismarer Hafen. „Der Schutz von oben fürs nächste Jahr“, dankte Rainer Wildner, Kapitän des Fahrgastschiffes „Hansestadt Wismar“. „Den Segen für unsere verantwortungsvolle Aufgabe nehmen wir sehr gerne mit, das ist immer eine schöne Geste“, schloss Rainer Kulack sich an.

Glühwein und mehr an Land

An Land genossen die Schaulustigen Glühwein und mehr, ausgeschenkt von Wismars maritimen Fördervereinen und den Serviceclubs der Stadt, also immer für einen guten Zweck. Mit der Musik des Wismarer Shantychores „Blänke“ und Feuertonnen für die Wärme wurde es gemütlich.

„Mir wurde so viel erzählt von der Lichterfahrt, dass ich sie nun selbst erleben wollte“, freute sich Ursula Zade von der Insel Usedom, dass sie ihren Wismarbesuch zum Geburtstag des Schwagers entsprechend verlängern konnte. „Das hat sich gelohnt!“

