Startschuss für neues Wohngebiet in Proseken: 19 Grundstücke für Einheimische

Proseken

Ein entscheidender Schritt in Richtung Erweiterung des Wohnungsbestandes in Proseken ist getan: Spatenstich im neuen Wohngebiet vor den Toren Wismars. In Proseken-Süd entstehen auf einer Gesamtfläche von 3,9 Hektar 38 Wohngrundstücke. Fast alle sind schon vergeben, die Warteliste ist lang. Auch Familie Thiede ist, wie viele andere Interessenten ebenso, ihrem Eigenheim einen Schritt näher.

Die Hälfte ist Einheimischen vorbehalten

„19 Grundstücke sind für bauwillige Einwohner der Gemeinde beziehungsweise für Rückkehrer reserviert“, erklärt Gägelows Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann. Und ebenjene bauwilligen Einwohner sind unter anderem Doris (62) und Harry Thiede (64).

„Wir leben seit 26 Jahren in Proseken und wollten gern hier bleiben“, erklärt Doris Thiede. Sie hätten zwar ein schönes Heim im Ort – aber es ist mit Hanglage im Garten und mit Blick auf die Zukunft beschwerlich. Außerdem gibt es zwei Treppen im Haus, eine zum Keller und eine in die erste Etage. Ihr jetziges Eigenheim soll verkauft werden und nun ein ebenerdiger Bau entstehen. „Wir wollen uns die Jahre, die noch vor uns liegen, einfacher machen“, begründet Harry Thiede.

Mit dem Bauen hat das Ehepaar Erfahrung. Zum dritten Mal wagen sie den Schritt, aber das erste Mal ein eigenes Haus ohne Etagen. Auf 910 Quadratmetern entsteht ihr Bungalow – übrigens bauträgerfrei wie alle anderen Häuser. „Wir schauen nach hinten raus aufs Feld“, freut sich Harry Thiede, der eine Dachdeckerei in Wismar führt.

Auch der gemeinsame Sohn Sebastian hat sich ein Grundstück in Proseken ausgesucht. Nachbarn werden seine Familie und seine Eltern aber nicht. Der 34-Jährige wohnt zusammen mit seiner Lebenspartnerin Dr. Aileen Müller (36) und seinen beiden Töchtern Clara (2) und Liv (drei Monate) in Wismar. Der Neubau ist ihre Altersvorsorge, der soll vermietet werden.

Attraktiver Standort

Die Grundstücksgrößen im neuen Wohngebiet liegen zwischen 700 und 1200 Quadratmetern. Etwa 140 Euro pro Quadratmeter müssen die Häuslebauer bezahlen. „Das ist nicht ganz günstig“, gibt Friedel Helms-Ferlemann zu. „Aber der Standort ist mit guten Anbindungen, der Nähe zu Wismar und der Infrastruktur im Ort mit Kita, Schule und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe sehr attraktiv.“

Die ersten Gedanken zum Wohngebiet hatte es bereits im Jahr 1999 gegeben. Die Flächen kaufte die Gemeinde von der Kirchengemeinde. Einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gab es erst zehn Jahre später. „Im Januar 2019 erreichte er erst Rechtskraft“, erklärt Friedel Helms-Ferlemann.

Das Bauland ist im Oktober 2020 an die Stäbelower Entwicklungsgesellschaft verkauft worden. Alles sah danach aus, dass die Erschließung beginnen kann. „Dann aber gab es Verzögerungen wegen stockender Verhandlungen der SUR Wismar (Stadt-Umland-Raum Wismar, Anm. d. Red.) durch Einsprüche der Stadt Wismar“, bedauert Helms-Ferlemann. Auch das Landesamt Kultur- und Denkmalpflege hob dann noch einmal die Hand.

„Es gab Bodenfunde“, erklärt Rüdiger Brügge, Geschäftsführer der Stäbelower Entwicklungsgesellschaft. Historische Becher waren bei Tiefbauarbeiten gefunden worden. Voruntersuchungen fanden bereits statt. „Den Bau stoppen die Funde aber nicht“, betont er. „Nun können wir loslegen.“

Im Sommer 2022 kann es losgehen

Die Erschließungsarbeiten der Mecklenburger Kanalbau GmbH sollen im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Dann können die Häuslebauer loslegen. Auf den Tag hofft auch ein junges Pärchen aus der Nähe von Grevesmühlen. Aus beruflichen Gründen wollen sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen.

Spontan schauten die 25-Jährige und der 31-Jährige beim Spatenstich vorbei, um eines der letzten Grundstücke zu ergattern. Es sieht gut aus, ganz oben stehen sie auf der Warteliste. „Die Lage ist gut – nah an der Ostsee und nicht weit weg von unserer Arbeit“, freut sich der 31-Jährige.

Die Straßennamen im neuen Wohngebiet sind auch schon vergeben: Kirchstraße und Bürgermeister-Kalf-Straße im Gedenken an den ehemaligen Bürgermeister, Bürgerrechtler und unermüdlichen Macher in der Gemeinde Gägelow, der im Jahr 2006 im Alter von 76 Jahren verstarb. Ihm ist beispielsweise das Gewerbegebiet zu verdanken, das vor dreißig Jahren am Westrand von Wismar aus dem Boden gestampft worden war.

Von Jana Franke