Gabi Wilcken ist geimpft. Schon dreimal. Die Wismarerin hat ein Mobiltelefon, aber kein Smartphone, mit dem sie den Impfnachweis einscannen und speichern kann. Deshalb hat sie immer ihren ausgedruckten QR-Code mitgenommen, wenn sie Besorgungen in der Stadt zu erledigen hatte.

Den braucht sie nun nicht mehr – dank ihrer neuen Immunkarte. Von der ist sie so begeistert, dass sie die schon vielen Menschen weiterempfohlen hat, vor allem den älteren. „Meine Mutti hat jetzt auch eine, sie ist 85 Jahre alt“, erzählt Gabi Wilcken.

Alltagstauglicher als Papier

Die Immunkarte finde die 62-Jährige alltagstauglicher und langlebiger ist als ein Stück Papier. „Mein Impfbuch wollte ich nicht mitnehmen, aus Angst ihn zu verbummeln“, erzählt sie. Immerhin seien darin noch andere wichtige Impfungen vermerkt als nur die gegen das Coronavirus. Deshalb habe sie immer den Zettel mit dem QR-Code dabeigehabt. Eingepackt in eine Folie, damit er nicht kaputtgeht.

Als sie den Zettel einmal wieder aus der Tasche herausgekramt hatte, habe ihr eine junge Verkäuferin von der Immunkarte erzählt. „Sie sagte, dass sie die auch benutzen würde, weil ihr das Handy beim Vorzeigen des digitalen Impfnachweises schon einige Male aus der Hand gefallen sei.“

Karte in Apotheke beantragt

Gabi Wilcken muss nicht lange überlegen. Sie geht zur Marktapotheke und beantragt die Karte. Innerhalb von sieben Tagen wird die nach Hause geschickt. Sie ist blau und genauso groß wie ihr Personalausweis. „Beides steckt jetzt in meinem Portemonnaie in einem Extra-Fach, so dass ich es schnell zur Hand habe“, sagt sie.

Auf der Rückseite der Karte ist derselbe QR-Code abgebildet wie in der offiziellen CovPass-App oder Corona-Warn-App. Er kann durch alle in der Europäischen Union verwendeten offiziellen Scan-Apps gelesen werden.

Damit die Kontrolle des Impfstatus auch ohne mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet) möglich ist, finden sich unter dem Code Name, Geburtsdatum, Anzahl der verabreichten Impfungen sowie das Impfdatum der vollständigen Impfung (identisch zur analoge Papierform).

Immunkarte kostet Geld

„Der einzige Nachteil ist: Die Karte kostet Geld. 9,90 Euro. Aber mir ist es das wert“, betont Gabi Wilcken. Die digitale Lösung und auch die QR-Code-Zettel werden durch das Bundesgesundheitsministerium mit Steuergeldern finanziert. Deshalb muss man dafür nichts bezahlen.

Die Immunkarte ist ein Zusatzangebot und kann auch als Genesenennachweis beantragt werden. Jede zweite Apotheke in Deutschland bietet den Service bisher an – deshalb vorher lieber telefonisch nachfragen.

Bisher sind laut Hersteller rund drei Millionen der Karten im Umlauf. Gabi Wilcken ist jedenfalls zufrieden: „Und meine Mutter auch.“

Mehr Infos auf der Internetseite: https://immunkarte.de/

Von Kerstin Schröder