Steampunk an der Ostsee - Zeitreise in Wismar: Museum verwandelt sich in Fantasiewelt der Technik

Beim ersten Steampunk im November in Wismar geht es um Dampfmaschinen und Zeitreisen. Die Damen tragen Rüschenrock, Männer Zylinder auf dem Kopf. Künstler zeigen fantasievolle Kostüme und Maschinen, für die Besucher gibt es Musik, Kultur und Unterhaltung.