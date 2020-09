Proseken

Eigentlich heißt die Redewendung „mit dem Kopf durch die Wand wollen“. Durch ein Klettergerüst kann man ihn natürlich auch stecken. Es ist nur unangenehm, wenn man ihn dann nicht mehr herausziehen kann. Genau das ist am Dienstagnachmittag passiert. Um 15.46 Uhr wurde die Feuerwehr Gägelow zu einem solchen Einsatz gerufen.

Gemeindearbeiter eilt herbei

Aus dem Prosekener Kindergarten „De Lütten Plappersnuten“ hatte die Leitstelle folgender Notruf erreicht: „Ein Kind ist mit dem Kopf im Klettergerüst zwischen den Sprossen stecken geblieben.“ Ein Feuerwehrmann, der auch Gemeindemitarbeiter ist, war gerade in der Nähe unterwegs. Er eilte sofort zur Kita und begann mit Werkzeugen die Sprossen zu lösen und zu demontieren. Wenig später trafen seine Feuerwehrkollegen ein und halfen, weitere Sprossen auseinanderzudrücken.

So gelang es, das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien. Es kam mit einem kleinen Schreck davon, teilt die Feuerwehr mit. Das Klettergerüst müsse allerdings bis zur vollständigen Reparatur gesperrt bleiben um, weitere Unfälle dieser Art zu vermeiden.

Dankeschön per Instagram

Am Mittwoch hat sich die Kita per Instagram bedankt – und zwar so: „Liebes Team der freiwilligen Feuerwehr Gägelow, wir bedanken uns sehr für den spektakulären, schnellen und zuverlässigen Rettungseinsatz! Ihr wart heute ein großes Gesprächsthema unter den Kindern. Um es nochmal mit den Worten des Kindes zu sagen: Danke Feuerwehrmann Sam! Viele liebe Grüße vom Team der Kita und ein extra dickes Dankeschön!“

Von Kerstin Schröder