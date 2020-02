Stehende Ovationen: Japaner trommeln Wismarer von den Sitzen

Wismar

„Hammer! Das ist wie eine Druckwelle! Wie unglaublich synchron die Musiker spielen! Einfach der Hammer.“ Der Wismarer Mario Neumeister gehörte am Dienstagabend zu den Gästen im ausverkauften Wismarer Theater.

Die Musikerinnen und Musiker der japanischen Trommelshow Kokubu waren auf ihrer großen Deutschlandtour im Wismarer Theater zu Gast. Mario Neumeister ist selbst Musiker und Trommler und war begeistert. Genauso wie der Rest des Publikums mit Gästen weit über Wismar hinaus.

Mit stehenden Ovationen und immer wieder donnerndem Applaus feuerten die Gäste die Trommler zu einem musikalischen Höhepunkt als Zugabe an, der die bis dahin schon richtig gute Show noch toppte.

Archaisch, hypnotisch, faszinierend – so kann man die Show beschreiben. Dazu brachial – am Einlass wurde Gehörschutz verteilt, im Theater rieselte Farbe von der Decke, gerade wenn die ganz großen Trommeln, die O-Daikos, erklangen. Sie erzeugen dieses hypnotische Donnergrollen. Spannend auch die Zwischenmomente, die musikalischen Pausen. Die Ruhe zum Nachspüren des Klangs.

Archaisch und nicht von dieser Welt

Dabei war die Musik abwechslungsreich. In den Umbaupausen erfuhren die Gäste Hintergründe zur japanischen Philosophie, Spiritualität und den gespielten Stücken. Mit Musiker Masamitsu Takasaki als Weltmeister des dreisaitigen Zupfinstruments Tsugaru-Shamisen und den japanischen Flöten von Chiaki Toyama wurde der musikalische Bogen weit gespannt: sanft und kraftvoll, bebend und verträumt.

Die Show ging dabei weit über den musikalischen Aspekt hinaus. Perfekt choreografiert und mit einer ansteckenden Lebensfreude spielten die Trommler. Dabei blieb für Nichttrommler nur erahnbar, welche Konzentration, Kraft und Ausdauer solch ein zweistündiges Konzert erfordert.

Im April oder Mai 2021 wieder in Wismar

Im vergangenen Jahr war das Ensemble erstmals in Deutschland unterwegs. Nun gehörte auch Wismar zu den 40 Stationen. Theatermitarbeiterin Ramona Muschalla hat Manager Michael Schweiger in der Pause gleich gefragt, ob die Trommelgruppe angesichts der Nachfrage auch im nächsten Jahr wieder nach Wismar kommen würde. Manch ein Interessent bekam keine Karten mehr.

„Gerne. Das ist ein tolles Haus“, kommentierte Michael Schweiger. „Sonst spielen wir aber in größeren Theatern.“ In der Pause erzählte er etwas zu den Hintergründen der Musiker: 1998 im japanischen Osaka gegründet, gehört Kokubu zu den beliebtesten Trommelformationen in Japan.

„Wir sind die größte japanische Trommelshow weltweit“, erzählte Michael Schweiger. Die Wismarer Gäste gaben ihm recht. Viele holten sich Autogramme von den Musikern nach der Show oder dankten – auf Englisch – für das starke Erlebnis im Wismarer Theater.

Von Nicole Hollatz