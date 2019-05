Wismar

Vom unterirdischen Gewölbe ins Tageslicht: Die Hanse Sektkellerei Wismar hat ihren Verkaufsraum verlegt. Grund ist die steigende Nachfrage. „Mittlerweile kommen im Jahr mehr als 20 000 Besucher zu uns“, berichtet Geschäftsführerin Astrid Ratz. Vor allem Gruppen schauen sich gerne in der nördlichsten Sektkellerei Deutschlands um. Das Herzstück des Unternehmens – die Manufakturkellerei – sie befindet sich zehn Meter unter der Erde. In liebevoller Handarbeit werden dort pfälzische Grundweine in der traditionellen Flaschengärung (Champagnerverfahren) verarbeitet.

Aus Büroräumen ist Ladengeschäft geworden

Freuen sich über die neuen Verkaufsräume (v. l.): Astrid Ratz, Geschäftsführerin der Hanse Sektkellerei Wismar, Winzer Georg Fogt und Oliver Gloden von der Schloss Wachheim AG. Quelle: Kerstin Schröder

Zudem ist dort unten vor über 20 Jahren ein Veranstaltungsraum entstanden, als das „Alte Gewölbe“ restauriert wurde. Im dem finden jedes Jahr um die 300 Familien- und Firmenfeste statt. Bislang sind direkt daneben die Sekte und einige Weine verkauft worden. Da sich die Gäste aber noch mehr Angebote gewünscht haben, ist das nun Sortiment erweitert worden. Präsentiert wird das in den ehemaligen Büroräumen im Erdgeschoss. Die sind für 25 000 Euro umgebaut worden. „Wir hatten hier viel ungenutzten Platz“, erklärt Astrid Ratz. Entstanden ist ein mehr als 100 Quadratmeter großes Ladengeschäft auf zwei Etagen. In dem werden neben den bekannten Sekt-Editionen jetzt auch 30 exklusive Weine angeboten. Die stammen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und aus Übersee. „Die Nachfrage nach exklusiven Sekten und Weinen ist groß“, freut sich die Geschäftsführerin. Sie hat bei der Eröffnung am Donnerstag etwa 70 Gäste begrüßt – zusammen mit Winzer Georg Fogt. Das Weingut seiner Familie liegt in Badenheim an der westlichen Grenze Rheinhessens. Burgunder und Riesling, die dort produziert werden, sind nun auch in Wismar erhältlich. „Ich bin das erste Mal in der Hansestadt, sie gefällt mir sehr gut“, sagt Georg Fogt.

Mutterkonzern ist stolz auf den Standort

Hervorgegangen ist die Hanse Sektkellerei 1991 aus der traditionsreichen Uhle Sektkellerei Schwerin, für die bereits in Wismar seit 1980 produziert wurde. Zu der Zeit sind 17 Wein- und 3 Perlweinsorten hergestellt worden. Bereits damals waren die Marken „Schweriner Burggarten“ und Vipa“ von Thüringen bis Rügen bekannt. Auch heute noch sind sie als prickelnde Produkte in den Handelsketten vertreten. Da die Hanse Sektkellerei Wismar eine Tochtergesellschaft der Schloss Wachenheim AG ist, wird die Vermarktung gemeinsam umgesetzt. Wie der Vorstandsvorsitzende Oliver Gloden berichtet, sei Wismar nicht der umsatzstärkste Zweig des Unternehmens. Aber: „Wir sind sehr stolz auf den Standort und dass die nördlichste Sektkellerei Deutschlands zu uns gehört“, betont er.

15 000 Sektflaschen werden jedes Jahr produziert

15 000 Flaschen werden jedes Jahr im Alten Gewölbe in Wismar produziert. Dort ist es immer zwischen 12 bis 15 Grad Celsius kühl. Geschäftsführerin Astrid Ratz hat deshalb immer eine Strickjacke dabei. Quelle: Nicole Hollatz

Die Schloss Wachenheim AG produziert pro Jahr rund 220 Millionen Flaschen Sekt und Schaumwein, damit ist der Konzern einer der weltweit führenden Hersteller. Die Hanse Sektkellerei Wismar stellt 15 000 Sektflaschen her. Zu den beliebtesten Marken gehören heute „ Wismar Edition“, „Hanse Edition“, „Hanse Premium“ sowie „ Wismars Lütter“. Viele Gäste nehmen die Flaschen als Souvenir mit nach Hause – nachdem sie sich angeschaut haben, wie prickelnder Schaumwein hergestellt wird - und wie er seinen Korken kriegt. Mindestens neun Monate reift der Riesling zu feinperligem Sekt heran - dank Hefe und Zucker. Häufig werden die Etiketten mit Firmenlogos verziert. Denn viele Unternehmen nutzen die Wismarer Sekt-Spezialitäten, um ihre Kunden mit einem besonderen Präsent zu überraschen.

Geöffnet ist das Geschäft Montag bis Freitag von 10 –17 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Mehr Infos:

Regionale Produkte erobern den Markt

Schöner Brauch: Mit Sekt ins neue Jahr

Kerstin Schröder