Stellplätze und Wohnhäuser nicht erreichbar: Straße in Wismar wird gesperrt

Wismar

Vom 20. Juli, 7 Uhr, bis zum 31. Juli, 12 Uhr, wird in der Prof.-Frege-Straße der Abschnitt von der Hausnummer 2 bis 14 und in der Gdansker Straße der Bereich von der Einmündung Philosophenweg bis zum Beginn des Garagenkomplexes voll gesperrt. Das ist notwendig, „um die bituminösen Trag- und Deckschichten in der Fahrbahn einzubauen und die dafür notwendigen Vorarbeiten durchzuführen“, teilt die Wismarer Stadtverwaltung mit.

Wohnhäuser nicht erreichbar

Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken in der Proessor-Frege-Straße 2 bis 14 sind in dieser Zeit gesperrt. Die Apotheke, die Pkw-Stellplatzanlagen sowie die dahinter liegenden Wohnhäuser und die Garagen in der Gdansker Straße sind nicht erreichbar.

Anzeige

Die Zufahrt für den weiteren Verlauf der Prof.-Frege-Straße ist über den Philosophenweg, Abzweig Höhe Markant, gewährleistet. Fußgänger können die Bereiche, in denen gearbeitet wird, nutzen. Die entsprechenden Beschilderungen sind zu beachten. Die Abfallentsorgung ist gewährleistet.

Weitere OZ+ Artikel

Vollsperrung bis 31. Juli

Nach Aufhebung der Vollsperrung am 31. Juli wird der derzeit vorhandene Einbahnstraßenverkehr bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme wieder eingerichtet.

Seit Dezember 2019 setzt die Hansestadt in Zusammenarbeit mit dem Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, der Wohnungsbaugesellschaft mbH, der Wohnungsgenossenschaft Union und der Wohnungsgenossenschaft eG den dritten Bauabschnitt in der Prof.-Frege-/ Gdansker Straße um. Die Bauarbeiten werden bis zum Herbst dieses Jahres fertiggestellt.

Von OZ