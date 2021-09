Bad Doberan

Von null auf Bundestag könnte es für Stephanie Zajonc aus Bad Doberan gehen. Die 43-Jährige tritt als Direktkandidatin für die Basisdemokratische Partei (die Basis) im Wahlkreis 13 an, zu dem auch Bad Doberan, Wismar und Grevesmühlen gehören. Stephanie Zajonc ist nicht nur neu in der Politik, auch die Partei, für die sie sich engagiert, gibt es noch nicht sehr lange. „Politik hat mich ja schon immer interessiert“, sagt die Mutter dreier Kinder, „aber Familie war mir dann doch irgendwann wichtiger. Nun sind alle Kinder schon selbständig, dass ich mich wieder mehr mit politischen Themen auseinandersetzen kann und auch muss.“

Stephanie Zajonc sieht alle Bürger in der Verantwortung, sich zu engagieren. Die Basis wolle nicht von oben regieren, sondern aus dem Volk heraus. „Jeder hat das Recht, Themen mitzubestimmen und sollte sich auch mit einbringen, sonst können wir nichts verändern“, sagt sie.

Engagiert im Karnevalsklub

Seitdem hat sich auch in ihrem Leben einiges geändert. „Da es sich ja um eine noch sehr junge Partei handelt, ist natürlich auch viel zu tun“, sagt Stephanie Zajonc. Sie war schon bei der Gründung des Landesverbandes dabei. „Und schnell war klar, wir müssen auch gleich den Kreisverband des Landkreises gründen.“ Dort ist sie Vorsitzende. „Ich habe einen super Vorstand. Fünf unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Stärken und aus unterschiedlichen Bereichen begleiten mich.“

Das ist der Wahlkreis 13 Der Bundestagswahlkreis 13 umfasst Teile dreier Landkreise in MV. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gehören die Stadt Parchim sowie die Ämter Crivitz, Eldenburg-Lübz, Goldberg-Mildenitz, Parchimer Umland, Plau am See und die Sternberger Seenlandschaft dazu. Im Landkreis Nordwestmecklenburg sind es die Städte Grevesmühlen und Wismar, die amtsfreie Gemeinde Insel Poel sowie die Ämter Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Grevesmühlen-Land, Klützer Winkel, ­Neuburg und Neukloster-Warin. Im Landkreis Rostock die Städte Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn und Neubukow, die amtsfreie Gemeinde Satow sowie die Ämter Bad Doberan-Land und Neubukow-Salzhaff.

Die Familie habe ihr dabei geholfen, die Unterstützerunterschriften zu sammeln, die für eine Direktkandidatur nötig sind. Mit ihrem Mann, den Kindern und einer kleinen Dackel-Jack-Russel-Hündin lebt sie in Bad Doberan. Außer in der Politik engagiert sich Stephanie Zajonc auch im Doberaner Karnevalsklubs (DKK). Seit ihrem elften Lebensjahr ist sie Mitglied in dem Verein und gehört inzwischen zum Vorstand. Außerdem geht sie in ihrer Freizeit gern campen und trifft sich mit Freunden.

Stephanie Zajonc hat die Erfahrung gemacht, dass Wahlkampf mit einer so neuen Partei anstrengend ist. „Aber man kann immer so schöne Gespräche führen mit den Menschen auf der Straße und man lernt so viele tolle Menschen kennen“, sagt die Sekretärin.

„Corona-Maßnahmen unverhältnismäßig“

Am allerwichtigsten sei es ihr, die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen zu beenden. „Es gibt natürlich Menschen, die geschützt werden müssen, aber es kann auch nicht sein, dass seit 18 Monaten das Leben in vielen Bereichen stillsteht“, sagt Stephanie Zajonc. „Ich möchte, dass unabhängige Wissenschaftler zum Thema Corona gehört werden und auch die Medien diese anderen Meinungen ausstrahlen müssen, ohne gleich in irgendeine Ecke gedrängt zu werden.“ Die Basis war 2020 im Umfeld der Corona-Proteste gegründet worden.

„Kinder haben das Recht auf Bildung“

Darüber hinaus will sich die Bad Doberanerin aber auch speziell für das Thema Kinder einsetzen. „Ich möchte freie Schulen und eine freie Schulbildung anregen.“ Jedes Kind habe das Recht auf Bildung und solle in den Bereichen gefördert werden, in denen das Kind gut sei. „Lernen fürs Leben ist dabei die Devise.“

Von Cora Meyer