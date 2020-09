Sternberg

Ein Fahrradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Sturz in Sternberg ( Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt. Auf einem abschüssigen Straßenabschnitt in der Seestraße ist der 57-Jährige laut Angaben der Polizei gestürzt. Mit einer Kopfverletzung wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

Von OZ