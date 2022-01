Wismar/Neukloster

Ob eine Grippe, eine Krebserkrankung oder auch Corona, „wir Kinder in Deutschland können auf eine gute Behandlung zählen“, meint Theresa Weng. Das sei in anderen Teilen der Welt allerdings keine Selbstverständlichkeit, weiß die 13-Jährige aus Neukloster. „Viele Kinder in Afrika sterben an Malaria, nach Unfällen oder an Krankheiten, die behandelbar gewesen wären oder hätten verhindert werden können“, schildert die Schülerin. Deshalb sei es für sie eine Selbstverständlichkeit, am Dreikönigstag, der am 6. Januar gefeiert wird, als Sternsinger unterwegs zu sein, um für Kinder in Afrika und für Zentren, die die kranken jungen Menschen behandeln, Geld zu sammeln – in diesem Jahr unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben“. Gesundheit sei ein Kinderrecht, ergänzt Theresa.

Kreativ und kontaktlos unterwegs

Seit vielen Jahren sind Sternsinger rund um den Dreikönigstag in ganz Deutschland unterwegs – auch in Nordwestmecklenburg. So waren unter anderem die Kreisverwaltung und die Rathäuser in Wismar und Neukloster am Donnerstag traditionell eine Station der Mädchen und Jungen der Pfarreien St. Laurentius Wismar und Mariä Himmelfahrt Neukloster. Nachdem die Sternsinger im vergangenen Jahr auf Präsenzveranstaltungen mit persönlicher Übergabe des Segens-Aufklebers verzichten mussten, waren sie in diesem Jahr kreativ und kontaktlos unterwegs. Der Segen „20*C+M+B+22“ ist mit Abstand, Maske und draußen vor Häusern und Wohnungen übergeben worden. „Wir freuen uns, dass es in diesem Jahr überhaupt unter Pandemie-Bedingungen stattfinden darf“, sagt Theresa. Es sei wichtig, gerade jetzt in der schwierigen Zeit möglichst viele Menschen zu erreichen.

Die Jugendliche gehört übrigens zu den „alten Hasen“ der neunköpfigen Truppe, die am Donnerstag unterwegs war. Sie war schon als Zweijährige dabei und erinnerte mit Krone, königlichem Gewand oder Stern an die Heiligen Drei Könige, die zum Jesuskind in der Krippe kamen. Neu dabei sind die Zwillinge Wiebke und Anneke Satow. Den Fünfjährigen war die Aufregung deutlich anzumerken, aber sie hatten großen Spaß, versicherten sie. Sie waren in Begleitung ihrer Schwester Swantje. „Ich bin das dritte Mal dabei“, verriet die Achtjährige.

Die Zwillinge Wiebke und Anneke Satow sind die jüngsten Sternsinger in Wismar. Die Fünfjährigen waren das erste Mal dabei. Quelle: Jana Franke

Die Geschwister Matilda (11) und Alicia Dörk (13) aus Neukloster hatten die beste Rolle erwischt, wie sie augenzwinkernd verrieten. Sie durften nämlich in das Kamel-Kostüm schlüpfen. Bei Temperaturen rund um die null Grad Celsius hatten sie es jedenfalls schön warm.

Erschwertes Proben in Corona-Zeiten

Die Proben für die Rede- und Gesangsbeiträge der Kinder gestalteten sich in Zeiten von Corona schwierig. „Im November haben wir uns in der Kirche getroffen und geprobt“, erklärt Gemeindereferentin Ute Weng. Außerdem hätten sie mit den Kindern und Eltern viel über Whatsapp kommuniziert. Am Ende habe man von den vergangenen Jahren gezehrt, denn viele Teilnehmer kannten Texte und Melodie schon aus dieser Zeit. Im vergangenen Jahr wurden Segentütchen verteilt und Aufkleber per Post verschickt – so auch an Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD). Den Aufkleber musste er selbst an der Tür anbringen. „Er hat uns sogar einen Brief zurückgeschrieben, darüber haben wir uns sehr gefreut“, so Ute Weng.

In der Vergangenheit sind in den beiden Pfarreien regelmäßig bis zu 3000 Euro zusammengekommen, die immer für einen anderen Zweck gespendet worden waren. Auf solch eine stolze Summe hoffen die Akteure auch in diesem Jahr.

Von Jana Franke