Gägelow/Bobitz/Warin/Boiensdorf

In vier Gemeinden konnten die Einwohner am Sonntag erneut wählen gehen. In der jeweiligen Stichwahl haben sie nun ihre neuen Bürgermeister gewählt.

Silvio Jacob ist neuer Bürgermeister von Boiensdorf in Nordwestmecklenburg. Er bekam 209 gültige Stimmen. Elisabeth Kirsten ( CDU) unterlag mit 90 Stimmen.

Silvio Jacob (45) aus Stove ist neuer Bürgermeister in der Gemeinde Boiensdorf. Quelle: Haike Werfel

Auch in der Stadt Warin gibt es einen neuen Bürgermeister. Björn Griese (Gemeinsam Warin gestalten) setzte sich mit 1027 Stimmen gegen Amtsinhaber Michael Ankermann ( CDU) durch. Er bekam lediglich 626 Stimmen.

Björn Griese (40) ist Warins neuer Bürgermeister. Quelle: privat

In der Gemeinde Bobitz wird Annemarie Homann-Trieps neue Bürgermeisterin. Sie ist die Kandidatin der Bobitzer Wählergemeinschaft und löst somit Amtsinhaberin Stefanie Kirsch ab.

Annemarie Homann-Trieps (70) ist neue Bürgermeisterin in Bobitz. Quelle: privat

In Gägelow muss Uwe Wandel (parteilos) sein Amt an CDU-Kandidat Friedel Helms-Ferlemann abgeben. Dieser gewann mit 58,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 46 Prozent.

Friedel Helms-Ferlemann (CDU, 71) ist der neue Bürgermeister in Gägelow. Quelle: privat

Alle Ergebnisse sind vorläufig. Das amtliche Endergebnis steht noch aus.

Michaela Krohn