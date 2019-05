Neukloster

Gute Nachricht für Neukloster: Dank zweckgebundener Spenden und einer Nachlassspende kann die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ( DSD) auch in diesem Jahr Mittel für das Zisterzienserinnenkloster St. Maria im Sonnenkamp in Neukloster zur Verfügung stellen. In diesem Jahr sind es weitere 20 000 Euro, die für die Dachdeckerarbeiten über dem südlichen Querhaus der Kirche bereit stehen. Der dazugehörige Fördervertrag erreicht Ina Wahnig, die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Neukloster, in diesen Tagen. Das im 13. Jahrhundert gegründete Kloster gehört zu den über 530 Projekten, die die private Denkmalschutzstiftung dank Spenden und Mittel der GlücksSpirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Mecklenburg-Vorpommern gefördert hat.

Umfangreiche Restaurierung von 1865 bis 1867

Zisterzienserinnenkloster St. Maria im Sonnencamp, Neukloster Das Kloster St. Maria im Sonnenkamp in Neukloster Quelle: Preiss, Marie-Luise

Das Zisterzienser-Nonnenkloster St. Maria im Sonnenkamp ist im Jahr 1219 zunächst als Niederlassung von Benediktinerinnen durch Fürst Borwin I. gegründet worden. Der Bau von Kirche und Klausurgebäuden ist bis etwa 1240 erfolgt. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind das Propsteigebäude sowie ein ausgedehnter Wirtschaftshof südlich der Klausur errichtet worden. 1555 säkularisiert, sind die meisten Gebäude der Klosteranlage verfallen. Erste Abbrüche am Nordseitenschiff und einigen Kapellen haben bereits 1592 begonnen. Von 1865 bis 1867 ist die Kirche restauriert worden, der heutige Dachreiter wurde aufgesetzt, Westgiebel und Innenraum wurden neu gestaltet, Decke und Gewölbe ausgemalt und die Ausstattung erneuert.

Älteste Glasmalereien in Norddeutschland

Der heute einschiffige, kreuzförmige Bau ist ursprünglich als basilikale Anlage in Anlehnung an den Ratzeburger Dom in etwa gleichen Abmessungen entstanden. Die Querarme, der Chor und die Vierung sind über quadratischem Grundriss gewölbt. Den Außenbau gliedern ein umlaufendes Sockelprofil, Ecklisenen und ein Rundbogenfries. Den gerade endenden Chor öffnet eine hohe Dreifenstergruppe. Hier befinden sich heute die Reste eines spätromanischen Glasmalerei-Zyklus aus den Langhausfenstern. Sie zählen zu den ältesten Glasmalereien in Norddeutschland. Erwähnenswert ist auch der spätgotische Schnitzaltar wohl aus einer Wismarer Werkstatt um 1500. In seinem Schrein steht eine Madonnenfigur.

Altes Dachwerk ist fast vollständig erhalten

Von besonderer Bedeutung ist das weitgehend vollständig erhaltene Dachwerk, eines der größten romanischen in Norddeutschland aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Als eine frühe Form des sogenannten Kreuzstrebendachs, einer Konstruktionsform, die auf die neuen Anforderungen gewölbter Gebäude reagiert, haben sich eigenständige Dachgefüge über Chor und Querhaus bzw. über dem Langhaus erhalten. Bemerkenswert ist dabei die hervorragende Zimmermannsarbeit, mit der die kräftigen einheimischen Eichenhölzer verarbeitet wurden.

Thomas Mertz