Nur etwa zehn Prozent der Plätze in den Wismarer Awo-Kitas sind zurzeit besetzt. Die größte Herausforderung sei die Personalplanung für die kleinen Gruppen. In den nächsten Wochen werden wieder mehr Kinder erwartet.

Noch stille Flure in Wismars Kitas: So läuft die Notbetreuung

Corona-Pandemie - Noch stille Flure in Wismars Kitas: So läuft die Notbetreuung

Corona-Pandemie - Noch stille Flure in Wismars Kitas: So läuft die Notbetreuung