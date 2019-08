Hohen Wieschendorf

Zwar nicht 100, aber immerhin 13 Jahre hat die Ferienhaussiedlung in Hohen Wieschendorf im Dornröschenschlaf gelegen. Und das in bester Lage: nur wenige Meter von Strand und Meer entfernt. Doch jetzt tut sich was auf dem weitläufigen Gelände. Alle Häuser werden ab September komplett erneuert und vergrößer...