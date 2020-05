Stipendium für Kunsttalent aus Wismar: Dafür möchte Wippermann das Geld nutzen

Wismar

In Moritz Wippermann steckt viel Kreativität. Zusammen mit seinem Freund Max Gotthold hat der Student der Hochschule Wismar bereits ein Brettspiel namens „Die Klaubauterinseln“ entwickelt – eine Inselwelt aus dem Pappkarton mit Schätzen und Seefahrern. Als nächstes beginnt der 28-Jährige eine Porträtreihe zum Thema „Eigene Erinnerungen“.

Möglich macht das ein Caspar-David-Friedrich-Stipendium. Das erhalten besonders qualifizierte künstlerische Nachwuchskräfte – Moritz Jason Wippermann ist ab dem 1. Juni Stipendiat und kann sich über eine monatliche Finanzspritze von 1000 Euro freuen.

Freunde und Heimatstadt

Der Absolvent des Diplom-Studienganges Kommunikationsdesign und Medien der Fakultät Gestaltung nutzt das Stipendium, um anhand von Holz- und Linolschnitten sowie Ölpastellen zwei Porträtreihen zum Thema „Eigene Erinnerungen“ zu erarbeiten. Dabei möchte der in Halle an der Saale Geborene nicht nur seine Freunde, sondern auch seine Heimatstadt in den Fokus rücken. „Die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Erinnerungen und dem vertrauten Umfeld ist für mich ein grundlegender Schritt für zukünftige Arbeiten, in denen ich mich dann wieder mit den mir Fremden beschäftigen möchte“, kommentiert Wippermann sein Vorhaben.

Chats und Erinnerungen

Moritz Jason Wippermann beim Druck seiner Linolschitte im Jahr 2015 Quelle: Hochschule Wismar

Um sein Projekt in Zeiten von Corona realisieren und die derzeitigen Abstandsregeln einzuhalten zu können, wird der junge Mann mit den Stadtansichten beginnen. Anschließend, ab März 2021, möchte er die Porträts zu seiner Generation umsetzen. Falls dann immer noch die derzeitigen Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus gelten sollten und somit das Reisen zu den einzelnen Personen nicht möglich sein sollte, mit er mit Chats und seine Erinnerungen nutzen.

Die Porträtierten sollen dann in den räumlichen Kontext seines Elternhauses gesetzt werden. Eben dort, wo er seine Generation noch vor dem Schulabschluss und bevor sich die Lebensverläufe in alle Richtungen zerstreuten, regelmäßig traf. „Das ist eine Herausforderung, da die Konstruktion der Körper und die Lichtverhältnisse gut durchdacht und erarbeitet werden müssen, um eine überzeugende Illusion schaffen zu können“, berichtet Wippermann. Zum Abschluss plant der 28-Jährige eine Ausstellung.

Brettspiel über Seefahrer

Die Entwickler Moritz Wippermann (28, aus Halle) und der Rostocker Maximilian Gotthold (30) zeigen den Prototyp von ihrem Spiel "Die Kalbauterinseln". Quelle: Kerstin Schröder

Erfolge hat Moritz Jason Wippermann schon während seiner Studienzeit an der Hochschule Wismar gefiert, die er im November 2019 mit dem Titel Diplom-Designer abschlossen hat. Als Diplomarbeit hat er mit seinem Kommilitonen Maximilian Gotthold das Spiel „Die Klabauterinsel“ (www.dieklabauterinseln.de), entwickelt. Entwickelt haben die Freunde alles alleine: Die Idee, die Figuren, das Regelwerk.

In ihrem eigenen Spiel „Die Klabauterinseln“ geht es hinaus aufs Meer. Dort sind die Spieler mit ihren Völkern (den Haudegen, Hungerhaken, Schildmaiden und Wurzelhütern) auf der Suche nach Land und Schätzen. Ihre Schiffe, mit denen sie die Segel setzen, erinnern optisch an die der Wikinger, den nordischen Seefahrern, die noch heute ein Symbol für Ruhm, Reichtum und Abenteuer sind.

Linolschnitte und Plakatentwurf

2015 hat Wippermann den fakultätsintern vergebenen DIA-Preis in der Kategorie „Kommunikationsdesign und Medien“ erhalten und ist im selben Jahr zum Gewinner des Druckgrafik-Wettbewerbs der Leipziger Buchmesse gekürt worden. Seine Linolschnitte zur Wismarer Altstadt haben es in den jährlich erscheinenden Semesterkompass zur Studienorganisation geschafft.

Sein Plakatentwurf wurde das Gesicht der Ausstellung „RaumFilmRaum“. Er ist Mitglied in der studentischen Norte-Redaktion gewesen, während der Sommerhochschule für Studieninteressierte hat er Workshops zum Thema Linolschnitt gegeben.

Aufenthalte im Ausland

Nach seinem Auslandsstudium in Havanna (Kuba, 2016 bis 2017) haben ihn Arbeitsaufenthalte nach Lettland (2017) und Schottland (2019) geführt. Auch ein Aufenthaltsstipendium zur „Summer School“ in der Rostocker Frieda 23 (2019) hat er absolviert und im selben Jahr den Publikumspreis der „Illustrade“ in Rostock gewonnen. Einzel- und Gruppenausstellungen im deutschsprachigen Raum sind seit 2015 seine Begleiter. Weitere Informationen zu Werk und Person sind auch online auf Wippermanns Homepage unter www.mojawi.de zu finden.

Das CDF-Stipendium wird je Semester für besonders qualifizierte künstlerische Nachwuchskräfte vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, dem Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald und der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar ausgeschrieben, durch eine Fachkommission ausgewählt und abschließend an die Stipendiaten vergeben. Weitere Informationen auch online unter www.hs-wismar.de/preise.

Voraussetzungen für Stipendium

Voraussetzungen zur Bewerbung des CDF-Stipendiums sind unter anderem ein abgeschlossenes Studium, hervorragende Leistungen sowie ein Vorhaben, welches einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung künstlerischer Formen und Ausdrucksmittel ist. Das CDF-Stipendium wird je Semester an die künstlichen Nachwuchskräfte der drei Hochschulen vergeben.

