Wismar

Es geht wieder bunt zu in der Wismarer Markthalle: Jede Menge Flohmarkt-Stände sind aufgebaut und bestückt mit Spielzeug, Gemälden, Münzen, Postkarten und Modelleisenbahnen. Drei Tage lang heißt es: Stöbern und Feilschen.

Jutta Hauschild ist extra aus Eckernförde in Schleswig Holstein nach Wismar gereist, um ihre Antiquitäten anzubieten. Die Rentnerin verkauft Porzellan, Silber, alte Handarbeiten und alte Objekte von Tischkulturen, wie zum Beispiel Zuckerstreuer. „Ich war schon öfter hier. In der Halle hat man viel Platz und die Kunden sind sehr nett“, lobt die Händlerin. Außerdem sei ihr aufgefallen, dass es viele Stammkunden gibt, die gerne wiederkommen.

Auch Hilde Reimer und Brigitte Traut nutzen den beliebten Antik-,Trödel- und Sammlermarkt, um Platz auf ihrem Dachboden zu schaffen. „Wir sind hier nicht zum ersten Mal“, erzählen sie. Allerdings hätten sie bislang nie verkauft. „Wir waren immer nur Käufer“, ergänzt Brigitte Traut. Zusammen bieten sie gebrauchte Sachen an: Schmuck, Glas, Porzellan, DVDs. „Alles ist aus dem eigenen Haushalt“, fügt Hilde Reimer hinzu. Beide kommen aus Ahrenshagen im Landkreis Vorpommern-Rügen und sind auch extra für den Trödelmarkt nach Wismar gekommen.

Ines Richter fährt jedes Jahr an Christi Himmelfahrt bis Pfingsten mit ihrer Familie ins Ostseebad Boltenhagen und macht dann immer einen Ausflug in die Hansestadt. Auch in diesem Jahr schaut sie sich wieder auf dem Markt um, in der Hoffnung etwas Originelles oder Außergewöhnliches zu finden.

„Ich komme aus der Nähe von Magdeburg und freue mich jedes Jahr auf Neue hier zu sein“, erzählt die Urlauberin. Nach etwas Bestimmten sucht sie nicht, sondern sie lässt sich inspirieren von den Waren, die auf den Tischen liegen. „Ich mag vor allem Waren von früher und Einzelstücke“, ergänzt sie. Dazu zähle auch ihre Strickhandtasche, die sie dabei hat und die sie ebenfalls dem Trödelmarkt erworben hat.

Noch bis Sonntag, 2. Juni, ist der Antik-,Trödel- und Sammlermarkt in der Markthalle am Alten Hafen in Wismar geöffnet. Der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Marie Nitsch