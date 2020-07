Störung im Wismarer Wasserwerk: Deshalb blieben die Leitungen am Sonntag trocken

Wismar

Wismar ohne Wasser: Am Sonntag ist das Wasserwerk Friedrichshof ausgefallen. Das teilten die Stadtwerke am Sonntagmittag mit. Von etwa 9.30 Uhr bis 11 Uhr gab es deshalb in Teilen des Stadtgebiets Wismar kein Wasser. Hansestadt und Stadtwerke teilten lediglich mit, dass es eine Störung im Wasserwerk am Flöter Weg gab. Mitarbeiten hätten das Werk „manuell wieder hochgefahren“. Gegen 11 Uhr seien alle Kunden wieder mit Wasser versorgt gewesen.

Wodurch die Störung im Wasserwerk ausgelöst wurde, teilten die Stadtwerke nicht mit.

Von Michaela Krohn