Stolperfalle Friedhof: Wismarerin kommt mit Rollator nicht zum Grab ihres Mannes

Bernd Kleineidam ärgert sich. Seine 86-jährige Mutter kommt nicht mehr zum Grab seines Vaters und ihres Mannes. Der Grund: Vor dem anonymen Urnengrab auf dem Wismarer Friedhof wurden Gehwegplatten verlegt, die einen so großen Abstand zueinander haben, dass ältere Menschen mit Rollator diesen Weg nur schlecht oder gar nicht benutzen können.

„Nachdem meine Mutter gesundheitlich wieder hergestellt war, wollten wir endlich auf dem Friedhof meines Vaters gedenken. Wir mussten aber feststellen, dass zwischenzeitlich Wegeänderungen vorgenommen wurden“, berichtet Bernd Kleineidam, der in Friesland lebt und nur selten die Gelegenheit hat, mit seiner Mutter auf den Friedhof zu gehen. „Für meine 86-jährige Mutter war am Wegesrand Schluss. Die Abstände der Gehwegplatten verhinderten den Zugang mit dem Rollator“, sagt er.

„Ist es Sparsamkeit oder völlig fehlende Empathie?“

Für seine Mutter sei der Weg zum Grab ein echter Hürdenlauf. Er fragt sich: „Ist es Sparsamkeit oder völlig fehlende Empathie für alte Menschen? Hier besteht Handlungsbedarf.“

Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar, bestätigt, dass dazu bereits Hinweise von Bürgern bei der Stadtverwaltung eingegangen seien – wofür diese auch immer dankbar sind. Auch Bernd Kleineidam berichtete der OZ, dass er, nachdem er mit seiner Mutter das letzte Mal auf dem Friedhof war, das Ordnungsamt kontaktiert habe. Das wollte sich nach seiner Aussage „umgehend darum kümmern“.

Stadt will weitere Ausbesserungen vornehmen

„Die Ausbesserungsarbeiten sind Ende des Jahres erfolgt. Sollten weitere Ausbesserungen notwendig werden, erfolgen diese weiter“, sagt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar. Quelle: Haike Werfel

Rathaussprecher Marco Trunk sagt nun: „Die Wege wurden im Herbst 2019 gemacht. Im Nachgang gab es Ausspülungen. Die Ausbesserungsarbeiten sind Ende des Jahres erfolgt. Sollten weitere Ausbesserungen notwendig werden, erfolgen diese weiter.“

Das hoffen zumindest auch Bernd Kleineidam und seine Mutter, die in Wismar in einem Pflegeheim lebt. Ihr Sohn sagt zudem: „Früher waren die Platten so aneinandergelegt, dass wir anhand dieser abzählen konnten, wo die Urne des Vaters ungefähr liegt. Die Stelle finden wir nun auch nicht mehr.“ Das sei für ihn zwar eher nebensächlich, denn es handele sich schließlich um ein anonymes Grab, komme aber zum Ärger über die schlecht passierbaren Rillen noch hinzu.

Urnengräber sind besonders beliebt

Zurzeit sind die Lücken zwischen einigen Platten noch recht tief. Kleineidam und seine Mutter hoffen nun aber, dass bei ihrem nächsten Besuch der Weg wieder passierbar ist.

Die Bestattungsform des anonymen Urnengrabs wird in Wismar viel genutzt. Das wird schon deutlich, wenn man vor der Grabstätte steht: Viele frische Blumen in Vasen, Grabschmuck und Kränze sind dort zu sehen.

Führung zu Grabmodellen Die nächste Führung zu den verschiedenen Grabmodellen findet am 18. März auf dem Friedhof der Hansestadt Wismar statt. Interessierte erhalten dabei einen Überblick über die Auswahl an pflegefreien Grabtypen und werden über Preise und Besonderheiten informiert. Los geht es um 15 Uhr am Tor zum Westfriedhof an der Schweriner Straße. Die Führung wird etwa zwei Stunden dauern und an der großen Trauerhalle enden.

Generell geht der Trend auf dem Wismarer und auf vielen anderen Friedhöfen immer mehr zum Urnengrab. Knapp 90 Prozent der Bestattungen sind laut Bestatterfachverband MV Urnenbestattungen. Vielen wählen das Urnengrab – egal, ob anonym, als Urnenreihengrab oder als Urnenwahlgrab.

