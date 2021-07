Stove: Betrunkener Fahrer rammt Zaun und Laterne

Stove/Wismar

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag gegen 23.45 Uhr in Stove einen Unfall verursacht. Zeugen hatten der Wismarer Polizei gemeldet, dass der Mann mit seinem Opel gegen einen Zaun und eine Laterne gefahren sei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 32-Jährige aus Niendorf gekommen sein. Im Niendorfer Weg in Stove soll er die Lenkgewalt über seinen Pkw verloren haben, sodass er von der Fahrbahn abkam.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtschaden wird auf circa 18 000 Euro geschätzt.

In der Rostocker Straße in Wismar stellten Polizisten am Mittwoch gegen 1 Uhr während einer Verkehrskontrolle einen alkoholisierten Fahrradfahrer fest. Der Atemalkoholwert bei dem 36-Jährigen betrug 1,65 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ