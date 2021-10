Stove

Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss mal nach Stove gehen. Nicht mal ein Monat lag zwischen dem Herrichten der Bodenplatte bis zum Richtfest für das neue Hortgebäude der Kita „Mühlenzwerge“. Exakt waren es drei Wochen und ein Tag, bis die Richtkrone auf dem Dachstuhl im Wind wehte.

Nun können die 23 Hortkinder bald das Gebäude beziehen. Der Plan ist, das noch vor dem Jahreswechsel zu tun. Die große Einweihungsparty soll in das neue Jahr geschoben werden – in das wärmere Frühjahr, blickt Anke Brinker, die Vorsitzende des Trägervereins der Kita, voraus. Also nicht vor April.

Entstehen sollen auf 150 Quadratmeter Grundfläche eine Werkstatt und ein Sportraum. Auf den freut sich der siebenjährige Max am meisten. Jetzt tobe er sich immer auf dem Spielplatz aus. „Wenn es regnet, können wir dann auch drinnen toben“, meint er.

Große Freude bei den Hortkindern in Stove: Noch in diesem Jahr können sie ihr neues Hortgebäude beziehen. Quelle: Jana Franke

Untergebracht sind die Kinder derzeit im bestehenden Flachbau der Kindertagesstätte, in dem 55 Mädchen und Jungen im Krippen-, Kindergarten- und Hortalter Platz finden. „Das Hausaufgabenzimmer der Hortkinder bleibt bestehen“, erklärt Anke Brinker.

Das neue Haus gegenüber bietet dann zusätzliche Angebote allein für die „Hortis“, wie sie die Grundschüler liebevoll nennt. Die siebenjährige Lian freut sich am meisten auf die kleine Werkstatt. Da die Zweitklässlerin sehr gern malt, wäre sie dort genau richtig aufgehoben, sagt sie lachend.

Holpriger Projektstart

Brauch bei einem Richtfest ist es bekanntlich, dass die Zimmerleute den Bauherrn auffordern, den letzten Nagel in das Gebälk zu schlagen. Landet der Nagel krumm im Holz, muss der Hausherr eine Extrarunde ausgeben. Leider kam Kitaleiterin Carmen Meyer um diesen Umstand nicht herum. Dicker Nagel und Hammer gehorchten nicht so, wie sie es am liebsten gewollt hätte, und Marco Krentz von der Hochbau Krentz und Müller GmbH als ausführende Firma musste nachhelfen. Sie nahm es mit Humor.

Marco Krentz von der Hochbau Krentz und Müller GmbH mit dem Richtspruch, der in der Werkstatt der Kita seinen Platz finden wird. Quelle: Jana Franke

Auch der Beginn des Baus war etwas holprig. Konkrete Pläne gab es bereits im November. Nicht alle Gemeindevertreter konnten überzeugt werden, das Projekt durchziehen, aber die Mehrheit. Und so konnte der Bau starten. 420 000 Euro kostet das Gebäude. Zu 85 Prozent wird die Summe vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gefördert. „Wir sind froh, dass wir finanziell im Plan liegen. Der Rohstoffmarkt ist mittlerweile abgegrast und wird immer teurer“, umschreibt Anke Brinker.

Lian (7): "Ich male gern. Deshalb freue ich mich sehr auf die Werkstatt, in der ich arbeiten kann." Quelle: Jana Franke

Alte Baracke abgerissen

An Ort und Stelle stand bis September eine alte Baracke mit Wellasbestdach, die als Domizil für den Gemeindearbeiter und einen Trecker sowie als Abstellfläche für Utensilien des Hortes diente. „Ich habe gesehen, als der Bagger das alte Gebäude abgerissen hat“, erzählt Max voller Begeisterung. Der jetzige Neubau wird verputzt und in bunten Farben gestaltet, so wie es sich für eine Kita gehört. Die Gemeinde plant irgendwann noch einen Anbau in Richtung Süden, der als Gemeindegebäude genutzt werden soll.

Max (7): "Ich freue mich auf den Sportraum. Dort kann ich mich richtig austoben." Quelle: Jana Franke

Der Trägerverein der Kita scheut keine Mühen, etwas für die Kinder zu verwirklichen. Das jüngste Projekt war der Sportplatz mit zwei Toren, auf dem vor allem die Jungs nach Aussage von Anke Brinker regelmäßig „Länderspiele“ austragen. Finanziert wurde die Fläche über eine Crowdfunding-Aktion.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Crowdfunding funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Jemand erhält die Spenden der Crowd nur, wenn das zuvor festgelegte Fundingziel erreicht wurde. Ist dem nicht so, bekommen alle Unterstützer ihr Geld zurück. Im Fall von Stove hat es geklappt, das Ziel wurde erreicht.

Von Jana Franke