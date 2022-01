Stove

Seit über einem Jahr steht die Holländer-Windmühle nun schon ohne Haube und Flügel auf dem Mühlenberg in Stove. Der Mühlenkopf ist defekt, so dass die Gemeinde Boiensdorf als Eigentümerin eine Notsicherung vornehmen musste. Sie ließ die Haube und die Mühlenflügel abnehmen und lagerte sie ein. Für dieses Jahr ist die Instandsetzung vorgesehen. Das Amt Neuburg hat den Sanierungszeitraum vertraglich von April bis Dezember festgelegt.

Kurz vor Weihnachten, früher als gedacht, wurden die Flügel von der Firma Pätzmann in Winsen an der Luhe (südlich von Hamburg) zur Reparatur abgeholt. „Das war eine Überraschung“, sagt Bürgermeister Silvio Jacob. Wie viele Menschen hofft auch er, dass die Mühle so schnell wie möglich wieder komplett ist und sich die Flügel drehen.

Spezialfirma kommt im Frühjahr nach Stove

Besagte Firma in Niedersachsen ist seit 1869 spezialisiert auf Mühlenbautechnik. Sie wird die Rollenbahn erneuern. Der Mühlenkopf ist auf gusseisernen Rollen und Schienen gelagert, die zum Teil gerissen und gebrochen sind. „Der Rollenkranz ist das A und O“, sagt Geschäftsführer Olaf Rieck und berichtet von Lieferschwierigkeiten für benötigte Bauteile. Solange sie fehlen, wird seine Firma marode Hölzer auswechseln und die Kappe mit Holzschindeln neu eindecken. „Wenn das Wetter besser ist, so ab März, April, werden wir bestimmt für vier, fünf Wochen nach Stove kommen“, kündigt Rieck an. Denn die Mühlenhaube lagert eingehaust neben dem Rumpf.

Die Windmühlenflügel sind ebenfalls instand zu setzen. Die Bruststücke der Flügel müssen repariert und die Gängigkeit der Jalousien muss wieder hergestellt werden. „Nicht zuletzt sollen diverse kleinere Arbeiten erledigt werden, die im Rahmen der Sanierung einfach sinnvoll sind“, erklärt Elisabeth Kirsten, Vorsitzende des Bauausschusses der Gemeinde.

Jugendbauhütte Wismar unterstützt Mühlenreparatur

Wie sie informiert, hat das Gremium eine Zusammenarbeit mit der mobilen Jugendbauhütte Wismar der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Firma Pätzmann arrangiert. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, junge Menschen für alte Handwerkstechniken, die in unmittelbarer Nähe ihrer Heimat zum Einsatz kommen, zu begeistern.“ In diesem Sinne hat der Bauausschuss den Kontakt zur Jugendbauhütte Wismar gesucht. Hier werden jährlich fünf interessierte Jugendliche im Rahmen eines freiwilligen Jahres in der Denkmalpflege theoretisch und praktisch an öffentlichen Denkmälern ausgebildet. Im vergangenen August bereicherte die Jugendbauhütte Wismar bereits das Mühlenfest in Stove.

Gemeinde hofft auf qualitativ höherwertige Sanierung

„Über das gesamte Jahr hinweg werden die Jugendlichen und ihre zwei Anleiter viele Arbeiten zum Wohle der Stover Mühle übernehmen, die sie in Abstimmung mit der Firma Pätzmann durchführen“, teilt Elisabeth Kirsten mit. „Der Bauausschuss verspricht sich von dem Engagement der Jugendbauhütte eine in Teilen qualitativ höherwertige Ausführung der Reparatur.“ So könne beispielsweise eine zeitaufwändigere farbliche Fassung der neuen Holzschindeln mit Leinölfarben vorgenommen werden. Aber auch an anderen Teilen der Mühle sollen die Jugendlichen zum Einsatz kommen und somit ihre Fachkenntnisse bezüglich unterschiedlicher Materialien vertiefen. Für die jungen Leute, die bereits eine erste Führung durch die Mühle erhalten haben, sei die Reparatur eines solchen technischen Denkmals etwas Besonderes, weiß Elisabeth Kirsten. Sie äußert sich nach dem ersten Kennenlernen sehr optimistisch, das die gemeinsame Arbeit an der Stover Mühle über das reine Handwerkliche eine Bereicherung für alle Beteiligten werden kann.

EU und Spender unterstützen Sanierungsvorhaben

Die Kosten der erforderlichen Instandsetzung hat ein Gutachter auf 193 000 Euro geschätzt. Nach jetzigen Erkenntnissen beläuft sich die reine Sanierungssumme auf rund 211 000 Euro brutto. Inwieweit sie sich eventuell noch erhöht, hängt laut Bauausschussvorsitzende von verschiedenen, zurzeit noch unbekannten Faktoren ab. Die Kosten der Notsicherung und für das Gutachten sind nach ihren Angaben in diesem Betrag nicht enthalten.

Damit die Gemeinde Boiensdorf die 1889 erbaute und bislang funk­tionierende Windmühle reparieren kann, hatte sie im vergangenen Jahr 153 000 Euro Fördermittel aus dem Leader-Programm der Europäischen Union erhalten. Maßgeblich für diesen Zuschuss war, dass die Mühle „das wohl wichtigste zu erhaltende Kulturgut im Amtsbereich Neuburg“ ist, begründete die lokale Aktionsgruppe „Westmecklenburgische Ostseeküste“ ihre Entscheidung. Den für die Förderung notwendigen Eigenanteil in Höhe von 40 000 Euro hat die Gemeinde in ihrem Haushalt vorgesehen.

Der Windmühlen- und Museumsvereins in Stove unterstützt das kostenintensive Sanierungsvorhaben mit einem Spendenaufruf. Bis jetzt sind 21 751 Euro unter dem Betreff „Mühlenreparatur“ auf dem Konto des Vereins (IBAN: DE15 1406 1308 0003 2107 90) eingegangen.

