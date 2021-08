Stove

Immer wieder öffnete der Himmel am Sonntag in großen Teilen Nordwestmecklenburgs seine Schleusen. Mal etwas mehr, mal etwas weniger. Verschont blieb davon das Mühlenfest in Stove, wo es bis auf Nieselregen am Vormittag trocken blieb.

Zur Galerie Mühlenfest in Stove

Eine der ersten, die an diesem Tag ihren Stand aufgebaut hatten, waren Hannelore und Peter Stuppy. Das Ehepaar aus Dassow hatte einiges an farbenfroher Keramik mitgebracht. Dazu gehörten unter anderem Rosenkugeln für den Garten, Deckelvasen und der Gute-Laune-Fisch, wie sie diese Keramik nannten. Beide nahmen das mäßige Wetter mit Humor und freuten sich auf das Fest mit hoffentlich vielen Besuchern. Diese ließen nicht lange auf sich warten. Geboten bekamen sie einiges.

Programm vor Mühle und Museum

Das bunte und abwechslungsreiche Programm spielte sich an zwei Orten, der Holländer-Windmühle und dem Museum, ab. Hier lockten Stände und Erlebnisse verschiedenster Art. Da staunte zum Beispiel Heidi Maier nicht schlecht, als sie mit ihrem Mann Ralf Maier die Holländer-Windmühle betrat. Fasziniert war sie nicht nur von dem Bauwerk an sich. Aufmerksam las sie den Hinweis an der Wand zu den Getreidearten. Dass zum Beispiel die Gerste mit einem großen G große Grannen hat und der Weizen, in dem kein g vorkommt, keine Grannen hat. Damit wird es auf den Punkt gebracht, wie Kinder die Getreidearten unterscheiden. Als Biologielehrerin nahm die vom Bodensee stammende Urlauberin diesen Hinweis gerne auf. Wie sie sahen sich weitere Besucher das Innere der Mühle an. Dabei erfuhren sie von Müller Andreas Berndt die Funktionsweise der 1889 gebauten Mühle. Bis zum vergangenen Jahr hatten hier noch regelmäßige Schaumahlen stattgefunden. Dann musste der marode Mühlenkopf abgenommen werden. Ist er repariert und wieder intakt, wird es auch das Schaumahlen wieder geben.

Kinder springen bis zum Fuchs

Selbst aktiv werden konnten indes die kleine Gäste nur wenige Meter vor der Mühle. Am Stand des Forstamtes Bad Doberan mit Amtsleiter Hartmut Pencz durften sie basteln oder konnten zeigen, wie weit sie springen. Dabei gelangten die Mädchen und Jungen auf eines der Tierbilder, wofür sie sie mit kleinen Preisen belohnt wurden. Der siebenjährige Bjarne schaffte es erst bis zum Fuchs, im zweiten Versuch dann bis zum Schwein. Außerdem war ein Stückchen weiter eine Hüpfburg aufgebaut, die die Mädchen und Jungen ebenfalls gerne ausprobierten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ja, es gab einiges zu sehen auf dem Mühlenfest. Sogar ein Da Vinci-Bogen befand sich darunter. Ihn hatten die Frauen und Männer der Jugendbauhütte Wismar in gerade einmal zehn Minuten als Pavillon aus Holz und einer festen Plane aufgebaut.

Elch-Salami vom Schlemmerdreirad

An die Versorgung der Besucher war bei alledem natürlich auch gedacht. Mit Unterstützung von Ralf Hoffmann hatte die museumspädagogische Mitarbeitern Heike Tutlys Sauerteigbrot, Kuchen und auch Pizzabrötchen in dem Backofen neben dem Museum gebacken. Da griffen die Besucher wie zum Beispiel Ronny Steinhagen gerne zu. Er ließ sich ein Pizzabrötchen schmecken. Und wer schwedische Lakritz oder Elch-Salami probieren wollte, der bekam am Schlemmerdreirad von Marion und Ralf Werner aus Boltenhagen Gelegenheit dazu.

Musikalisch begleitet wurde das Mühlenfest von Tobias Sorgatz aus Blowatz, der als DJ für die passende Musik sorgte. „Da richte ich mich ganz nach den Wünschen der Besucher“, so Sorgatz, der neben Songs vom Band auch auf der Gitarre spielte. Das rundete das vom Mühlen- und Museumsverein Stove e.V. organisierte Mühlenfest unter der Leitung des Vorsitzenden Wilhelm Gratopp ab. Dieser hatte die ehrenamtliche Funktion 2009 als damaliger Bürgermeister von Jürgen Frehse übernommen. Er war bis dahin das Oberhaupt der Gemeinde Boiensdorf, zu der auch der Ort Stove gehört.

„Bei uns ist heute richtig was los. Ich bin selbst überrascht, wie viele Besucher gekommen sind“, zog Gratopp schon während des Mühlenfestes ein positives Fazit. Ihren Anteil an diesem Erfolg hatten daran auch die anderen Mitglieder des Vereins. Dort hat nach Aussage des Vorsitzenden jeder seine festen Aufgaben. Wie gut dass funktioniert, das erlebten die Besucher auch diesmal wieder.

Von Dirk Hoffmann