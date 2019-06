Wismar

Als Stralsunder glaubt man, die UNESCO-Welt-Partnerstadt Wismar zu kennen. Allein schon von den vielen Stop-and-go-Durchfahrten auf der B 105. Die waren einfach nur nervig. Seit den Neunzigern dagegen schaut man von der A 20 auf sie herab und versucht, möglichst viele Küstenautobahn-Kilometer zu machen. Ein Fehler, wie sich dieser Tage herausgestellt hat.

Blick zurück. Anfang Mai lief erstmals das Kreuzfahrtschiff „Astor“ in Wismar ein. Eine günstige Chance für mich, mit dem beliebten Klassiker eine Nordland-Kurzreise zu erleben. Nicht ohne vorher Hans-Joachim Zeigert informiert zu haben. Ein guter, alter Bekannter aus gemeinsamer Ost-West-Seefahrtszeit. Er kennt sich in seiner Stadt aus. Der ehemalige Funkoffizier, der mehr als 20 Jahre über die Weltmeere geschippert ist, kennt nicht nur das Leben auf Frachtschiffen, sondern hat ebenso Kreuzfahrtatmosphäre erlebt. Schon damals hat er seine Erinnerungen in Wort und Bild festgehalten. Als Zeigert den Seesack an den Nagel hing, ist aus dem Hobby ein Journalistenberuf geworden. Seine Bilder vom Auslaufen der „Astor“ haben selbst die Reederei fasziniert.

„Du musst unbedingt wiederkommen!“

Hans-Joachim Zeigert am Ruder vom Feuerschiff „Elbe“ Quelle: Peer Schmidt-Walther

Im Juni ist es schließlich so weit, dass ich mich wieder gen Westen aufmache. Nicht ohne vorher auf Quartiersuche gegangen zu sein. Es sollte eines sein, dass möglichst zentral liegt und geschichtsträchtig ist. Jochen hat das Vier-Sterne-Hotel „Alter Speicher“ in der Bohrstraße empfohlen. Ich wollte nicht nur „Soko Wismar“, sondern unbedingt typisches Hanseflair. Davon habe ich reichlich bekommen in dem vorbildlich restaurierten und umgebauten Speichergebäude aus dem 12. bis 14. Jahrhundert, das einst als Mälz- und Brauhaus betrieben worden ist.

Ein erster abendlicher Rundgang durch die ansehnliche Altstadt versetzt mich gefühlsmäßig ins Mittelalter. Meine Bettlektüre „Simons Bericht“ von Konrad Hansen, die Lebensbeichte eines Kaufmanns und Piraten, der viel mit Wismar zu tun hatte, liefert später den spannenden literarisch-historischen Hintergrund – bis in meine Träume hinein. Dass die am übernächsten Tag realisiert werden sollen, verrät Jochen noch nicht.

Stattdessen lotst er mich am Wasserlauf der Frischen Grube entlang durch das Wassertor zum Alten Hafen. Ich muss erst mal stehenbleiben, durchatmen und das aufgeräumte Hafenpanorama bewundern. Hier ist nicht gekleckert, sondern geklotzt worden! Das Flair mit seinen Restaurants und Cafés mutet geradezu mediterran an. Und die Speicher sind komplett saniert worden. Davon können die Stralsunder nur träumen – auch von einer zentral gelegenen Kreuzfahrtpier mit kompletter Infrastruktur! So etwas fehlt am Sund völlig, so dass sich auch nur sehr wenige weiße „Dampfer“ in die schöne Wasserstraße vor Rügen verirren. Selbst den Flusskreuzfahrtschiffen wird dort das Leben wegen ihrer Abgase – Landstrom gibt es nur unzureichend – und angeblicher Sichtbehinderung auf Rügen nicht leicht gemacht.

Poeler Bootsbaufirma gut ausgelastet

Bootsbaumeister Ralf Asmus von der Insel Poel repariert ein Boot. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Mit dem Adler-Ausflugsschiff „ Mecklenburg“ geht es samt Brückenbesuch und – natürlich – Kapitänshandschlag in einer Stunde durch die Wismarbucht nach Kirchdorf auf der Insel Poel. Am Hafen trifft Jochen auf Ralf Asmus, den Chef der Poeler Bootsbau GmbH. Asmus nimmt sich Zeit, um durch seine kleine Werft zu führen, die auf Holzboote spezialisiert ist. Mehrere liegen auf Slip und in der Halle. „Ja, wir sind sogar sehr gut ausgelastet“, antwortet der freundliche Mann lachend auf die entsprechende Frage und zeigt auf ein besonderes Fahrzeug: „Die ,Shadwan‘ vom Schweriner See gehörte mal als Rettungsboot zum sowjetischen Eisbrecher ,Krassin‘ von 1917“. Die berühmte „Wiking Saga“, mit der Abenteurer Burkhard Pieske nach Grönland und New York gesegelt ist, stammt aus seiner Werft und seine fünf Spezialisten haben die „ Wissemara“ überholt.

Eine echte Entdeckung ist selbst für Jochen Zeigert die „Maritime Sammlung Kaltenhof“. Hier hat Ingenieur Harald Krabbe im Anbau seines Einfamilienhauses in 13 Jahren Sammlertätigkeit 800 Schiffslaternen und jede Menge maritime Raritäten aufbewahrt, über die er außerdem spannende Geschichten zum Besten gibt.

Nach einem Abstecher zum Strand am Schwarzen Busch mit Besuch der Gedenkstätte „Cap Arkona“ und Fahrt durch die Inselidylle laben wir uns in „Krönings Fischbaud“ an frisch gebratenen Heringen mit Bratkartoffeln und dem Leuchtturmblick im Hafen von Timmdorf.

Kogge „ Wissemara “ setzt die Segel

„Wissemara“-Kapitän Rüdiger Wolf bringt auch Kindern gerne das Steuern bei. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Doch schon am nächsten Vormittag geht es maritim weiter: Jochen nimmt mich mit auf die „ Wissemara“, die für elf Uhr auslaufklar ist. Wieder großes „Hallo“ bei der Begrüßung, klar, denn er ist Mitglied des Fördervereins und hat den Bau der Kogge von der ersten Planke an in einem 160-seitigen Text-Bildband dokumentiert. Irgendwann verstummt der Diesel und Kapitän Rüdiger Wolf ruft „All Hands zum Segelsetzen“ aus, „keiner muss, jeder kann!“ Viele packen mit an, bis sich das große Segel mit dem Wismarer Wappen im achterlichen Wind bläht.

Nach dem Eintopf an Oberdeck ist Knotenkunde angesagt. Wolf lässt einige Schüler auch ans Ruder und erzählt „wahres Seemannsgarn“ aus seiner langen Fahrenszeit. Man sieht und fühlt seine maritime Begeisterung. Wie bei allen Crewmitgliedern, die dieses außergewöhnliche Schiffbauprojekt möglich gemacht haben, eine Stimmung, die in der ganzen Stadt zu spüren ist. Sie lebt mit und für den Hafen und ihre Schiffe. Stralsund dagegen, die „Meer- und Hafenstadt“, hat es nach vielen Jahren noch nicht einmal geschafft, das Museumsschiff „ Gorch Fock“ (I) zu kaufen oder den Hafen für mittelgroße Kreuzfahrtschiffe attraktiv zu machen.

Störtebeker führt durch die Hansestadt

Dr. Josef Staffa alias Klaus Störtebeker steht vor dem Wismarer Stadtmodell. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Viel Empathie und Wissen für seine Stadt versprüht auch Ökonom im Ruhestand Dr. Josef Staffa, den hier anscheinend jeder kennt. Er begrüßt uns im Welterbe-Haus in der Tracht von Klaus Störtebeker, der angeblich aus Wismar stammte, aus Stralsund jedoch nur das gleichnamige Bier.

Ein wandelndes Lexikon, dem man unentwegt zuhören kann. Wismar, seine Bauten und Historie entstehen als lebendiges Bild vor unseren Augen. Genauso wie im maritimen Traditionszentrum Baumhaus am Alten Hafen, das plastisch informiert: über den Bau der Poeler Kogge, Wismars Hansezeit, die Restaurierung des Lotsenschoners „Atalanta“ und des Fischkutters „Marlen“, die Werft früher und heute sowie über Wrackfunde.

Nach eineinhalb Stunden mit „ Störtebeker“ sind die Kehlen vom Reden und Fragen trocken, der Magen leer. Im Restaurant „Al Gusto“ bleiben wir hängen, lassen uns von Inhaber Christodaro Valerio in die Feinheiten sizilianischer Küche einführen und genießen das völlig entspannte Flair hinter dem Rathaus mit Blick auf den Marktplatz und die Wasserkunst.

Wieder am Sund, stoße ich per Zufall auf eine Postkarte an meine Eltern vom 5. Mai 1986. Damals war ich per Frachter hier und schrieb euphorisch: „Bei schönstem Wetter in der schönsten Stadt an der Ostsee, das macht Spaß!“ Das hätte ich heute aus Wismar an sie geschrieben …

Peer Schmidt-Walther