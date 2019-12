Barnekow

Verärgert hat der Vize-Bürgermeister von Barnekow, Emil Lieseberg, am Donnerstag bei der OZ angerufen. Der Grund: Die Landesstraße zwischen Wismar und Barnekow wird doch nicht am Freitag, 6. Dezember, für den Verkehr freigegeben. „Frühestens Weihnachten“, lautet die schlechte Nachricht. Auf der Homepage des Straßenbauamtes Schwerin ist noch vom 6. Dezember die Rede. Seit dem 4. November ist der Abschnitt zwischen Ortsausgang Wismar und dem Abzweig Groß Wolterdorf komplett gesperrt.

Hintergrund ist eine abgesackte Fahrbahn. Das Teilstück sollte in den letzten Wochen ausgebessert werden. Noch am Mittwoch, so Bauexperte Lieseberg, sah es gut aus. Die Schwarzdecke sollte Donnerstag und Freitag aufgebracht werden. Doch daraus wird nichts.

Der Gemeindevertreter spricht von einem Planungsfehler. Unterbau und Fahrbahn seien auf einer Länge von rund 100 Metern erneuert worden. Zu kurz, wie sich offenbar herausgestellt hat. Auch vor und hinter dem erneuerten Teilstück hätten Ausbesserungen erfolgen müssen. Das muss nun wohl nachgeholt werden. Am Dienstag, 10. Dezember, findet vor Ort eine Bauberatung statt. Lieseberg erwartet einen Plan, wie die Behörde zeitnah die Verkehrsfreigabe erreichen will.

Von Heiko Hoffmann