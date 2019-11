Straße zwischen Wismar und Barnekow abgesackt

Barnekow

Zwischen dem Ortsausgang Wismar und dem Abzweig nach Klein Woltersdorf ist die Fahrbahn der Landesstraße 012 abgesackt und komplett gesperrt. Damit währte die Freude über den neuen Radweg von Barnekow nach Wismar nur kurz.

Jetzt haben Bagger und Bauleute das Sagen. Autofahrer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. „Wir gehen im Moment davon aus, dass wir am 6. Dezember mit der vorläufigen Sanierung durch sind“, sagt Stefan Anker, Leiter des Straßenbauamtes Schwerin. Auch der neue Radweg soll dann wieder befahrbar sein.

Behörde nennt Ursachen

Die Straße, so der Behördenleiter, weise schon von jeher Schwierigkeiten durch problematische Baugrundverhältnisse auf. Anker: „Jetzt hatten wir in den vergangenen Jahren relativ trockene Sommer. Das hatte eine Grundwasserabsenkung zur Folge gehabt, so dass sich verstärkte Baugrundaktivität eingestellt hat. Das Grundwasser wirkt stützend, wenn der Spiegel relativ hoch ist.“ Wenn er absackt, führe das zu Setzungen.

Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Westtangente in diesem Jahr auf einer Teilstrecke saniert wurde. Das hatte stärkeren Verkehr auf der L 012 zur Folge. Anker: „Auch das hat zur Bewegung im Baugrund beigetragen, mit der Folge, dass wir Risse haben. Die Risse sind aber so groß geworden, dass wir Befürchtungen bezüglich der Sicherheit hatten, so dass wir jetzt eine Ad-hoc-Sanierung machen.“

Straße wird abgetragen

Dazu werde etwa ein Meter der Straße abgetragen, um sie anschließend wieder provisorisch neu aufzubauen. Das soll bis zum 6. Dezember geschehen. Problematisch erweisen sich aktuell Telekommunikationsleitungen, einschließlich Internet, die im Straßenverlauf liegen und umverlegt werden müssen, so das Straßenbauamt. Die Behörde hat bei Bad Kleinen ebenfalls mit der Absackung der Fahrbahn der L 031 zu tun. Die Straße ist abgesackt. Der Unterbau wird jetzt einen guten Meter tief abgetragen, anschließend wird die Straße in diesem Bereich neu errichtet. Heiko Hoffmann

Gesprochen wird über Pfusch am Bau. „Das ist Quatsch“, sagt Emil Lieseberg. Der Vizebürgermeister der Gemeinde Barnekow beschäftigt sich intensiv mit dem Bauvorhaben. „Keiner hat Pfusch gemacht. Das ist der Geologie und der Natur geschuldet. Der Untergrund hat nachgegeben. Hier wurden keine menschlichen Fehler gemacht“, so Lieseberg. Der Rentner war viele Jahre als Züblin-Niederlassungsleiter tätig, nimmt an Bauberatungen teil und versucht, die Dinge zu beschleunigen.

Mit Sperrung Gefahr abgewendet

„Keiner hat Pfusch gemacht. Das ist der Geologie und der Natur geschuldet. Der Untergrund hat nachgegeben.“ Emil Lieseberg, Vizebürgermeister von Barnekow Quelle: Heiko Hoffmann

Lieseberg begrüßt, dass das Straßenbauamt Schwerin die Reißleine gezogen hat: „Die Sperrung war richtig, hier wurde mit hoher Verantwortung gehandelt. Das ist besser, als einen Grundbruch der Straße zu riskieren.“ Das könne von einem Tag auf den anderen passieren und dann sehr gefährlich werden.

Fest steht, dass die Landesstraße in der weiteren Folge richtig auf Vordermann gebracht werden muss. Dazu werden Baugrunduntersuchungen durchgeführt und Technologien wie zum Beispiel Spundwände abgewogen. Die Planung muss erstellt und letztlich die Leistung ausgeschrieben werden. „Bis wir den Zuschlag erteilen können, gehen einige Monate ins Land“, so Stefan Anker. Der Leiter des Straßenbauamtes Schwerin sagt weiter: „Ob es schon im nächsten Jahr zur baulichen Aktivität kommt – das wäre jetzt zu unseriös, wenn ich das in Aussicht stelle.“ Er könne nur versichern, dass intensiv an der Lösung des Problems gearbeitet werde.

Lange um Radweg gekämpft

Auch Emil Lieseberg sehnt das Ende aller Bauarbeiten zwischen Wismar und Barnekow herbei. „Seit 2014 kämpfe ich um den Radweg.“ Einige Wochen konnte er den asphaltierten Radweg nutzen. Dann wurden die Risse durch die Absenkung immer größer. Ausgerechnet im Jahr der Fertigstellung ist der Weg an zwei Stellen hinüber. Das Geld, ein Großteil kommt von der EU, sieht der Gemeindevertreter dennoch gut angelegt: „Die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger wird deutlich erhöht. Und das letzte Stück schaffen wir jetzt auch noch.“

Die Kosten für den 3151 Meter langen und 2,50 Meter breiten Radweg belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro. Davon bezahlen der Zweckverband Wismar etwa 230 000 Euro und die Gemeinde Barnekow rund 75 000 Euro. Der größte Teil sind EU-Gelder. Die Kosten dürften sich durch die aktuellen Bauarbeiten erhöhen.

Im vergangenen Jahr hat das Straßenbauamt Schwerin bereits den Radweg entlang der L 012 von Gressow nach Barnekow für insgesamt 685 000 Euro gebaut.

