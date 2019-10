Straßenbeleuchtung, Becherpfand, Mindestlohn: Wismarer Bürgerschaft trifft sich am Donnerstag

Wismar

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar kommt am Donnerstagabend um 17 Uhr im Rathaus zusammen. Auf der Tagesordnung stehen zehn Beschlussvorlagen, über die die Mitglieder des Stadtparlaments öffentlich entscheiden sollen.

Unter anderem möchte die CDU-Fraktion die Stadtverwaltung damit beauftragen zu prüfen, ob und wie eine Beleuchtung entlang des Verbindungsweges zwischen der Dr.-Unruh-Straße und dem Lenensruher Weg eingerichtet werden kann. Ihrem Antrag begründen die Christdemokraten: Entlang des Verbindungsweges zwischen der Dr.-Unruh-Straße, auf Höhe des Spielplatzes, und dem Lenensruher Weg, auf Höhe der Evangelischen Grundschule, ist aktuell keine Beleuchtung vorhanden. Der Weg wird jedoch häufig auch von Grundschülern genutzt.“ Gerade während der Herbst- und Wintermonate sei es zu Schulbeginn noch dunkel. Eine Beleuchtung könne dort zu einer Steigerung der Sicherheit beziehungsweise des Sicherheitsgefühls beitragen.

Die Fraktion Die Linke möchte durchsetzen, dass künftig Ausschreibungen und Vergaben von Dienstleistungen durch die Hansestadt Wismar und ihrer Eigenbetriebe, sowie bei kommunalen Ausschreibungen und Vergaben, einen Mindestlohn in Höhe der gesetzlichen Vorgaben vereinbart wird.

Eine Verpflichtung der Hansestadt, bei Veranstaltungen künftig nur noch Mehrweg- oder Pfandbecher zu verwenden, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen durchsetzen. Zur Begründung führt die Fraktion aus: „Pro Jahr werden in Deutschland 2,8 Milliarden Einwegbecher für Coffee-to-go verwendet und nach einmaligem Gebrauch weggeworfen. Das entspricht 320 000 Bechern in nur einer Stunde. Die Becher sind aufgrund ihres Verbundwerkstoffes vom Recycling her problematisch.“ Das System „ Re Cup“ könne helfen Müll zu vermeiden. „Zurzeit gibt es 3000 Ausgabestellen in Deutschland. Rostock, Greifswald und Stralsund nehmen teil und auch in Wismar gibt es bereits sieben Ausgabestellen“, heißt es im Antrag.

