Zwei große Straßenprojekte beschäftigen Wismar. An Nummer eins, der Unterführung in der Poeler Straße, wird voll gebaut. Nummer zwei ist die verschlissene Hochbrücke. Ein Ersatzbau muss her. Nur wie?

„Es geht um einen Eingriff, der das Leben in Wismar mehr als ein Jahrhundert beeinflussen wird.“ Paul Stöckl favorisiert Tunnel und Kreisel. Quelle: Heiko Hoffmann

2021 könnte die Entscheidung fallen. Zuständig für einen Neubau ist das Land. Die erste Vorzugsvariante für eine neue Brücke wurde im letzten Jahr zurückgezogen. Anfang des Jahres ist mit der neuen Vorzugsvariante zu rechnen. Eigentlich hatte die Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) schon für Ende 2020 angekündigt.

Der Wismarer Paul Stöckl, von Hause aus Tiefbauingenieur und sieben Jahre Egger-Geschäftsführer, bringt eine neue Variante in die Diskussion. Die OZ stellt die wesentlichen Punkte vor.

Was ist neu am Vorschlag?

Statt einer Hochbrücke oder einer Troglösung favorisiert Stöckl einen Tunnel, der unter dem Mühlenteich und der Bahnstrecke Wismar– Schwerin verläuft. Länge: rund 680 Meter. Außerdem gibt es zwei obenliegende Kreisel. Durchgangs- und Innerortsverkehr werden getrennt.

Wie verläuft der Durchgangsverkehr?

Der Durchgangs- und Schwerlastverkehr wird über Rampen in den Tunnel geführt. Es gibt keine direkten Abbiegemöglichkeiten vom Tunnel zum Kreisel. Damit soll der Durchgangsverkehr vom innerstädtischen Verkehr getrennt werden. Laster, die zum Beispiel von der Kanal- und der Schweriner Straße zum Haffeld wollen, werden durch den Tunnel geführt. Sie fahren die Rostocker Straße nach Dargetzow und von dort über die Osttangente zum Haffeld/Seehafen.

Wo bleibt der innerstädtische Verkehr?

Wer zum Beispiel von der Kanal- und Dr.-Leber-Straße zum Philosophenweg möchte, für den schlägt Paul Stöckl zwei Varianten vor. Die erste Möglichkeit ist vom Kreisel zur dann neuen Unterführung in der Poeler Straße und weiter zum Philosophenweg. Vorschlag zwei führt durch die alte Rostocker Straße. Der Bahnübergang müsste wieder zweispurig für den Autoverkehr geöffnet werden. Die alte Rostocker Straße, so der Plan, wird an den Kreisel am Philosophenweg angebunden.

Die beiden Kreisel berücksichtigen den Fußgänger- und Radverkehr. Außerdem erhält der viel genutzte Parkplatz an der Turmstraße eine Anbindung an den Kreisel.

Was sind die Vorteile?

Die Hochbrücke könnte, so Paul Stöckl, bis zur Fertigstellung der Tunnelvariante genutzt werden. Für die Stadt war das bisher ein gewichtiges Argument. „Der Tunnel mit obenliegenden Kreiseln bietet die Möglichkeit, den Durchgangs- und Innerortsverkehr voneinander zu trennen“, so Stöckl. Es würde weniger Staus geben als jetzt.

Die Hochbrücke am Mühlenteich ist verschlissen, ein Ersatzbau muss her. Welche Variante wird es werden? Quelle: Ulrich Jahr

Ein weitere Vorteil: Durch den Wegfall von drei Ampeln (Parkplatz Turmstraße, vor und hinter der Hochbrücke) würden die Emissionen durch Lärm und Abgase stark reduziert, ein Beitrag für den Klimaschutz. Und mit dem Rückbau der Hochbrücke würde Wismar etwa 10 000 Quadratmeter Bauland gewinnen. Außerdem ließe sich das Areal im Bereich Platter Kamp/Mühlenteich besser entwickeln, zum Beispiel für ein Naherholungsgebiet.

Wo liegen die Nachteile?

Es dürfte schwierig werden, den Bahnübergang in der alten Rostocker Straße für den Autoverkehr zu öffnen, zumal wenige Hundert Meter weiter eine Unterführung gebaut wird. Doch genau die Unterführung in der Poeler Straße bietet eine echte Alternative.

Ein heißes Thema sind die Kosten. Paul Stöckl selbst bezeichnet dies als großen Minuspunkt. Er rechnet grob mit 80 bis 100 Millionen Euro. Doch unmöglich sei das nicht, verweist er auf die neue Usedom-Hochbrücke, die laut Verkehrsministerium 97,5 Millionen Euro kosten soll. Die Finanzierung wäre ein Kraftakt. Es müsste gelingen, viele Fördertöpfe anzuzapfen.

Bei der ersten Vorzugsvariante für den Neubau der Hochbrücke in Wismar hatte das Land eine Summe von 21,7 Millionen Euro genannt. Kritiker halten dies für viel zu niedrig angesetzt.

Stöckl blickt voraus

Der Wahl-Wismarer Stöckl (70), geboren in Österreich, möchte Stadtverwaltung, Bürgerschaft, Bevölkerung und das Land einbeziehen und für eine langfristige und nachhaltige Idee begeistern: „Es geht um einen Eingriff, der das Leben in Wismar und die Wahrnehmung der Stadt für mehr als ein Jahrhundert, wenn nicht gar Jahrhunderte, beeinflussen wird. Es wäre klug, dem Ersatz der Hochbrücke ein städtebauliches Konzept voranzustellen.“

Gibt es Reaktionen?

Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD): „Wir warten aktuell auf eine neue Variantenvorstellung des Landes. Nur diese Varianten sind für uns von Relevanz. Wir erwarten, dass diese Variantenvorstellung jetzt auch zügig kommt.“

Sönke Reimann von der AG Baukultur sagt: „Charmant an der Stöckl’schen Lösung ist, dass die angrenzenden Knotenpunkte und der Verkehr auf dem Altstadtring mit bedacht wurden.“ Kreisverkehre würden die Staubildung minimieren, gleichzeitig würde der Durchgangsverkehr von der Altstadt separiert gelenkt werden.

Eine Kostenabwägung dürfe „nicht nur über den kurzen Zeitraum der Bauphase erfolgen, sondern über den gesamten Zeitraum der anzunehmenden Nutzung. Die ist bei Tunnelbauten deutlich länger“, so Reimann. Kosten für Wartung und Sanierung innerhalb der nächsten Jahrzehnte sollten bedacht sein, die dann, so seine Befürchtung, aus der Wismarer Stadtkasse zu bezahlen sind.

Reimann ist gegen die „einfachste Lösung durch eine neue Hochbrücke“ und meint, dass sich die Mehrausgaben bei den reinen Baukosten für einen Tunnel oder eine Unterführung schnell relativieren „angesichts des Gewinns an Lebensqualität und Wohnraum für die nächsten Generationen in Wismar“.

