Streik in Wismar: Beschäftigte des Seehafens fordern mehr Geld

Wismar

In Wismar wird heute für mehr Geld gestreikt. Wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di Nord) mitteilt, konnte in der Verhandlung am 7. Februar keine Einigung bei den Entgelttarifverhandlungen für die Seehafen Wismar GmbH erreicht werden. Deshalb sind die Beschäftigten zu einem 32-stündigen Warnstreik aufgerufen worden. Der dauert von Freitag, 18. Februar, ab 14 Uhr bis zum Samstag um 22 Uhr. Durch den stattfindenden Warnstreik werde es zu Umschlagsausfällen kommen, so die Gewerkschaft. Das werde sowohl den landseitigen wie auch den seeseitigen Umschlag betreffen.

1,50 Euro mehr pro Stunde gefordert

„Der Warnstreik ist erforderlich, weil unsere Bemühungen bisher erfolglos waren, eine Lösung am Verhandlungstisch zu erzielen. Wir erhöhen jetzt den Druck. Es soll sichergestellt werden, dass auch weiterhin Arbeits- und Ausbildungsplätze mit guten tariflichen Bedingungen in der Region Wismar gesichert sind. Wir kündigen den Warnstreik nun frühzeitig an, damit die Kunden der Seehafen Wismar GmbH entsprechend planen können“, so Verhandlungsführer Christian Manke. Gefordert werde eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 1,50 Euro pro Stunde und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um acht Prozent rückwirkend ab dem 1. Januar 2022. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen. Die Gewerkschaft weist darauf hin, dass der Seehafen für 2021 ein positives Jahresergebnis und eine Umschlagssteigerung von 16 Prozent erreicht habe.

Von OZ