Streiks der Busfahrer in Nordwestmecklenburg werden weiter angekündigt

Wismar

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ( ver.di Nord) und das Busunternehmen Nahbus haben sich wieder angenähert. Die Drohung, dass weitere Streiks der Busfahrer in Nordwestmecklenburg und der Stadt Wismar künftig nicht mehr angekündigt werden, ist vom Tisch. Das bestätigt ein Gewerkschaftssprecher gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Sollte es bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 17. Februar in Rostock zu weiteren Streiks in Nordwestmecklenburg kommen, würden auch die wieder im Vorfeld bekannt gegeben.

Am Sonntag hatte ver.di mitgeteilt, dass es ab Montag zu unangekündigten Streiks bei Nahbus kommen könnte. Grund: Der Gewerkschaft habe erfahren, dass das Busunternehmen einen Notdienstfahrplan mit externe Firmen durchführen will. Für die Gewerkschaft war das eine Provokation – mit dem Ergebnis, dass sie weitere Streiks nicht mehr ankündigen wollte.

Nahbus : Beim letzten Streik nicht rechtzeitig informiert

Ver.di Nord fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,06 Euro pro Stunde ab dem 1. Januar 2020. In Nordwestmecklenburg führt Nahbus den Personennahverkehr im Auftrag des Landkreises durch. Am Sonntagnachmittag hatte Geschäftsführer Jörg Lettau der Gewerkschaft mitgeteilt, dass man Notfahrpläne mittels vertraglich gebundener Verkehrsunternehmen nicht vornehmen werde, wenn ver.di zusichert, die Warnstreiks gegenüber Nahbus rechtzeitig anzukündigen. Beim letzten Warnstreik am 30. Januar sei das laut Landkreis und Nahbus nicht passiert. Damals seien sie bis 18 Uhr am Vorabend nicht informiert. Stattdessen habe der Landkreis erst durch eine Presseveröffentlichung gegen 18.30 Uhr vom bevorstehenden Streik erfahren. Ein zuverlässiges Auslösen der Meldekette sei damit nicht mehr gewährleistet gewesen, um vor allem Eltern und Schulkinder über den Ausfall zu informieren.

Landrätin: Sicherheit der Schüler nicht gefährden

Damit Schulkinder, teils im Grundschulalter, nicht noch einmal morgens umsonst auf den Bus warten müssen, seien Gespräche über den Einsatz privater Dienstleister geführt worden – vor allem für einen Ersatz-Schülerverkehr. Da ver.di aber zugesichert habe, die Fahrgäste und den Landkreis künftig frühzeitig über einen bevorstehenden Warnstreik zu informieren, sollen private Dienstleister vorerst nicht eingesetzt werden. Das bestätigt Landrätin Kerstin Weiss ( SPD): „Wenn ver.di sich an seine Zusicherung hält, die Fahrgäste und den Landkreis frühzeitig über einen Streik zu informieren, werden wir vom Einsatz privater Dienste absehen. Dies haben wir ohnehin nur erwogen, weil beim letzten Streik viele Schulkinder durch die späte Meldung die Information zu spät oder gar nicht erhalten haben und umsonst auf ihren Bus warten mussten.“ Ihr gehe es in erster Linie um die Sicherheit der Schüler. Die meisten von ihnen müssen in den nächsten beiden Wochen nicht so früh aufstehen: Es sind Winterferien.

Mehr Infos:

Verdi: Ab Montag neue Warnstreiks bei Nahbus möglich

Zum dritten Mal in zwei Wochen: Streik legt Busverkehr in NWM lahm

Von OZ