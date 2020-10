Streit um Bau eines Freizeitparks bei Wismar

Tüzen

Yann-Christoph Collin will nach einem langen Arbeitstag einfach nur nach Hause. Doch auf den letzten Metern wird er ausgebremst: Ein Bauzaun versperrt die Zufahrt zu seinem Haus: Das gesamte Gelände drumherum ist ebenfalls abgesperrt. Grund ist ein Bauprojekt. Die Gemeinde Passee will auf dem Gelände einen Freizeitpark entstehen lassen. Und das Wohnhaus der Familie Collin liegt mittendrin.

Die Fronten sind verhärtet, mit dem Zaun ist nun eine neue Stufe erreicht. Die macht nicht nur dem Verwaltungsmitarbeiter zu schaffen, sondern auch seinen drei Söhnen. Die sind fünf, acht und zwölf Jahre alt und haben Angst, dass sie ihr Zuhause verlassen müssen.

520 Quadratmeter Wohnfläche

2017 haben Yann-Christoph Collin und seine Frau das Haus in Tüzen gekauft, es ist ein kleines Dorf, nur wenige Kilometer von der Autobahn 20 an der Abfahrt Neukloster entfernt. Das Haus war früher ein Hotel mit 520 Quadratmetern Wohnfläche. Die möchte die Familie auch nutzen. „Ich habe hier ein generationsübergreifendes Wohnen geplant“, erzählt Yann-Christoph Collin von seinen Vorstellungen. Er habe sich bewusst für ein größeres Gebäude entschieden. „Wenn meine Mutter es möchte oder mal gepflegt werden muss, kann sie hier mit einziehen“, erklärt er.

Zwei Jahre hätte das Haus bereits zum Verkauf gestanden – als die Familie 2016 darauf aufmerksam wurde. „Weil es so lange keine Interessenten gab, konnte ich damals gut verhandeln“, gibt Collin zu. Er will aus dem benachbarten Landkreis Rostock dorthin ziehen – für seinen neuen Job als Fachdienstleiter der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg. „Ich wollte in dem Kreis wohnen, für den ich zuständig bin“, betont er. Deshalb arbeitet die Familie jedes Wochenende am Haus und zieht als Nebenwohnsitz im März 2017 ein. „Weil die Statik verändert werden musste, habe ich einen Bauantrag gestellt und der wurde auch genehmigt. Ich habe niemals ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich das Grundstück gekauft habe und hier leben möchte“, erzählt er.

Streit mit der Gemeinde

Doch schon wenig später beginnen die Auseinandersetzung mit der Gemeinde. Der Bürgermeister unterstützt aktiv den Bau eines Freizeitparks, der Tausende Besucher im Jahr begrüßen will. Die hat es früher schon mal dort gegeben – im ehemaligen Haustierrassen-Schutzpark. In dessen Hochzeit sind jährlich mehr als 18 000 Gäste gekommen und konnten sich mehr als 50 verschiedene Rassen anschauen. 2008 wurde der Park geschlossen, weil er sich ohne staatliche Förderung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht mehr rechnete und es Streit mit dem Betreiber gab.

Nun soll es wieder einen Park geben. Voss Energy aus Rostock, eigentlich ein Unternehmen, das Windparks errichtet und saniert, will in Tüzen einen naturnahen Erlebnispark errichten – mit Caravanplatz, Ferienwohnungen in Baumhäusern, Freilichtbühne und Indoorspielplatz. Mitte Oktober 2018 ist der Kaufpreis bezahlt worden. Nur wenige Tage später hätte laut Bürgermeister Adolf Wittek Familie Collin den Bauantrag für vier Wohnungen gestellt. „Voss Energy ist davon ausgegangen, dass sich der Hausbesitzer am Park beteiligen möchte“, berichtet Wittek. Collin hätte anderen gegenüber geäußert, er wolle ein Hotel oder eine Pension dort betreiben. Dem widerspricht Yann-Christoph Collin: „Ich habe von Anfang an generationsübergreifendes Wohnen geplant.“ Der Park sei ihm als Wellnessanlage mit gehobener Gastronomie vorgestellt worden. „Dagegen hätten wir nichts gehabt“, betont er.

Bürgermeister unterstützt Park

Bürgermeister Wittek hält am Park fest: Er findet es erstaunlich, dass Collins Bauantrag innerhalb von nur zwei Monaten vom Landkreis genehmigt worden ist. „Sonst dauern die Genehmigungen viel länger und es werden auch die Gemeinden dazu befragt“, wundert sich der Bürgermeister, warum das in diesem Fall nicht so war. Hinzu komme, dass das Areal als Sondergebiet deklariert wurde, das im Außenbereich für die touristische Entwicklung zur Verfügung stehen soll. „Dieser Plan ist vom Kreis abgesegnet und von unserer Gemeinde teuer bezahlt worden“, ärgert sich Wittek über das Verhalten der Kreisverwaltung, für die Collin arbeitet.

Wie der Landkreis Nordwestmecklenburg mitteilt, betraf der Bauantrag ein bestehendes, genehmigtes Wohnhaus. Da es sich um eine bauordnungsrechtlich genehmigungspflichtige Maßnahme ohne bodenrechtlichen Belang gehandelt habe, lag kein Vorhaben vor, an dem die Gemeinde beteiligt werden müsste. Einen Flächennutzungsplan gab es, eine darauf aufbauende verbindliche Bauleitplanung noch nicht. Da es sich um eine bauliche Änderung an einem bereits bestehenden Haus handelte, gab es keine zu genehmigende Änderung an der Fläche.

Baugenehmigung vom Landkreis

Adolf Wittek ist vom Landkreis maßlos enttäuscht. „Für die Familie tut es mir leid. Aber es wird hier getrickst zugunsten eines einzelnen. Der Park würde der gesamten Region zugutekommen“, betont er. Das Areal sei 40 Hektar groß und bestehe aus mehreren zerfallenen Gebäuden. „Die werden einem weiteren Verfall preisgegeben“, befürchtet er. Das Gebäude sei früher ein Hotel gewesen, danach ein psychosoziales Wohnheim. „Normales Wohnen gab es dort nie.“

Und noch etwas will Wittek klarstellen: Den Zaun habe die Familie Collin jederzeit öffnen können. Er sei zu keiner Zeit komplett verschlossen gewesen, das Schloss war jederzeit offen. „Voss Energy muss das Gelände sichern, weil die anderen Gebäude ziemlich verfallen sind und von Fremden aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen“, erklärt der Bürgermeister. Wittek ist sicher: Familie Collin habe von Anfang an gewusst, was dort geplant ist. Sie hat es ihren Kindern selber angetan, niemand anderer.“

Vernünftiges Miteinander

Wie es weitergeht? Es wird wohl juristisch geklärt werden müssen. Am vergangenen Freitag hat das Amtsgericht Wismar eine einstweilige Verfügung erlassen, dass der Zaun nicht ganz geschlossen werden darf, sondern die Felder vor der Straße – also der Zufahrt zum Haus – geöffnet bleiben müssen. „Das ist nur eine vorläufige Entscheidung, wir warten mal das Gerichtsurteil ab“, sagt Bürgermeister Adolf Wittek. Daneben laufen gerade zwei Gerichtsverfahren – zur Baugenehmigung und Verkauf der Straße von der Gemeinde an Voss Energy.

Yann-Christoph Collin betont: „Ich möchte den Park nicht verhindern, sondern nur ein vernünftiges Miteinander hinbekommen. Er sei auch bereit, Kompromisse einzugehen, zum Beispiel wäre es eine Lösung, die Zufahrtsstraße zu verlegen. Wohnen in einem Park mit Ferienwohnungen und Caravanplatz sei möglich. Denn für beides dürfe ein gewisser Lärmpegel nicht überschritten werden. Er möchte nur eines: Dass seine Kinder nicht mehr weinend im Bett liegen und sagen: Es ist so schön hier, wir möchten unser Zuhause nicht verlieren.

Von Kerstin Schröder