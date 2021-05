Streit um Wassersport in Wismarbucht: Surfer wollen in Groß Strömkendorf bleiben

Wismar/Groß Strömkendorf

Die Surfer von Groß Strömkendorf sind verärgert. Darüber, dass ein Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) im Ort Unterschriften gegen ihren Freizeitsport gesammelt hat. Zwei Drittel der Einwohner – insgesamt 87 – haben ihren Namen auf die Liste gesetzt und gefordert, dass die Surfer dort künftig nicht mehr ins Wasser steigen sollen. Grund: Viele Vögel würden in der Wismarbucht brüten und rasten. Dabei würden sie durch die Wassersportler gestört.

Kein Kite-Zentrum geplant

Die Surfer fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und sagen: Der BUND hätte bei den Groß Strömkendorfern nicht die Wahrheit erzählt. „Wir verstoßen gegen keine Verordnungen und wollen auch kein Kite-Zentrum bauen“, sagt Olaf Kriete. Er gehört zum Vorstand des Wismarer Surfvereins, dessen Mitglieder die Wassersportstelle seit mehr als dreißig Jahren nutzen.

So sieht es derzeit aus: Eine Schranke versperrt fremden Surfern den Weg. So gelangen nur Surfer des Wismarer Vereins auf das Areal, das sie gepachtet haben. Hinter der Absperrung gibt es eine grüne Wiese und einen alten Container. Da der keine Räder hat und deshalb als Gebäude gilt, muss er als solches auch offiziell baurechtlich absegnet werden.

Größere Veranstaltungen mit bis zu 70 Fahrzeugen

Außerdem soll eine unversiegelte Möglichkeit zum Parken geschaffen werden, damit die Autos nicht im Dorf abgestellt werden und die Surfer ihre Ausrüstungen nicht über lange Strecken tragen müssen. „Mehr ist nicht geplant. Kein Stein wird verbaut“, betont Olaf Kriete. Das sei so auch im Bebauungsplan und im Städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde festgehalten worden. Dass kein neues Kite-Zentrum gebaut werden soll, hat Bürgermeister Tino Schomann (CDU) – der am 9. Juli sein Amt als neuer Landrat von Nordwestmecklenburg antritt – gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG bestätigt.

Die angesprochene Gebäudeplanung ist für die Genehmigung des Containers erforderlich. In dem Entwurf heißt es: Umfassende Versiegelungen und bauliche Verdichtungen sind nicht beabsichtigt. Und weiter steht dort: Für größere Veranstaltungen (etwa drei Mal im Jahr) ist mit bis zu 70 Fahrzeugen zu rechnen. Im Regelfall sei die Frequentierung aber deutlich geringer. Außerdem soll eine Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang das Parken nicht gestattet sein.

Freiwillig auf 97 Prozent der Bucht verzichtet

„Es leben nicht nur Tiere in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch Menschen – und die sollten die Ostsee auch nutzen dürfen“, sagt Olaf Kriete. Vielerorts sei das schon nicht mehr möglich, weil 50 Prozent der Wasserflächen unter einem Schutzstatus stehen. In der Vergangenheit hätten die Surfer die ganze Bucht nutzen können und freiwillig auf 97 Prozent verzichtet, wenn sie drei Prozent wirklich nutzen können – und das ganze Jahr.

In der Wismarbucht ist surfen erlaubt

Aktuell sind insgesamt 124 Frauen und Männer im Verein, maximal 130 können es werden. Die allermeisten sind aus Wismar und Umgebung, einige direkt aus dem Ort. Und sie würden sich an die Gesetze halten: „In der Wismarbucht ist bis auf die Insel Walfisch Wassersport erlaubt.“ Auch die Badestelle des Ortes befinde sich direkt neben dem Surf-Standort in Groß Strömkendorf. „Laut Landesverordnungen haben wir ein Recht auf Schwimmen, Angeln, Surfen, Segeln und Paddeln“, betont Olaf Kriete. Er versteht nicht, dass der BUND sich auf die Surfer einschießt, anstatt für den Artenrückgang bei Vögeln fehlende Nahrungsquellen durch Überfischung oder Verunreinigung von Gewässern mit Pflanzengiften als Ursachen auszumachen.

Seit Jahren Auseinandersetzungen

Die Auseinandersetzungen zwischen Naturschützern und Wassersportlern gibt bereits seit Jahren. Auch weil Schutzgebiete von der Europäischen Union gefördert wurden und die Gelder in Millionenhöhe bei Verstößen vom Land zurückgezahlt werden müssten. Doch weil man auch die Einheimischen, die segeln, angeln, surfen und baden wollen, nicht vor den Kopf stoßen will und auch eine Mindestberücksichtigung des Menschen gesetzlich gefordert ist, wird immer wieder nach Kompromissen gesucht.

BUND spricht von Störwirkung

Schon 2016 ist der Petitionsausschuss des Landtages zu der Auffassung gelangt, im Managementplan für das europäische Vogelschutzgebiet „Wismarbucht und Salzhaff“ sollten sowohl die wassertouristischen Interessen als auch die naturschutzfachlichen Belange berücksichtigt und miteinander in Einklang gebracht werden. Zuvor hatte eine Petition ein Verbot des Kite-Surfens am Salzhaff gefordert, eine andere genau das Gegenteil, nämlich die Berücksichtigung der Interessen der Wind- und Kite-Surfer. Und den Managementplan kennt auch der BUND. Der hält an seinem Standpunkt fest: Surfer hätten eine große Störwirkung auf die rastenden und brütenden Vögel, weil sie auch in flache Gebiete kommen, so Corinna Cwielag, Landesgeschäftsführerin des BUND.

Beschwerde eingereicht

Der Verband hat einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf das gesamte Naturschutzgebiet Wismarbucht gelegt. Weil es in dem Areal immer wieder zu Verstößen kommen würde, werde Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht – wegen Verletzung vertraglicher Verpflichtungen zum Schutz der Natur durch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Eine genaue Information gibt es dazu am 1. Juni.

Auf ein Miteinander, wie es der Petitionsausschuss gefordert hatte, hoffen indes die Wismarer Surfer. Sie sind enttäuscht, dass die meisten Groß Strömkendorfer die Unterschriftensammlung des BUND unterstützt haben und die Surfer dort überhaupt nicht mehr haben möchten. Sie sagen: „Wir sind keine Störenfriede, wir haben das Recht, dort zu surfen.“

