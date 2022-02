Streit um freilebende Katzen: Kühlungsborner Verein wendet sich an Politik

Kühlungsborn

Das Tierwohl von freilebenden Katzen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt Streitpunkt zwischen Land, Städte- und Gemeindetag und Tierschutzverbänden. In einem offenen Brief hat der Katzenschutzverein Kühlungsborn darauf aufmerksam gemacht, dass die Verwaltungsvorschrift zum Umgang mit Fundtieren nur mangelhaft umgesetzt werde.

Drei bis vier Mal im Jahr bekommen Katzen Nachwuchs. Wenn die Tiere herrenlos in Städten und Gemeinden leben, nimmt die Population schnell überhand. Krankheiten breiten sich aus. Tierschutzvereine wie der Katzenschutzverein Kühlungsborn versuchen das zu verhindern. Die Mitglieder sammeln die Tiere ein, um sie zu kastrieren und danach wieder auszusetzen.

Im Juli 2020 hat das Innen- und Landwirtschaftsministerium eine Verwaltungsvorschrift erlassen, um einen „Jahrzehnte währenden Missstand“ abzustellen, wie Landwirtschaftsminister Till Backhaus damals sagte. In der Vorschrift wird der Umgang und die Verwahrung der Fundtiere geregelt. Demnach müssten sich Städte und Kommunen um gefundene freilebende Katzen kümmern.

Freilebende Katzen brauchen Futterstellen statt Räume

Allerdings sei für diese eine Verwahrung in häuslicher Struktur nicht tierschutzgerecht. Durch die räumliche Begrenzung könnten Schmerzen, Schäden oder Leiden bei den Tieren nicht ausgeschlossen werden. „Die Verwahrung solcher Tiere soll daher im Rahmen von betreuten Futterstellen mit gezielten Maßnahmen zur Populationskontrolle gewährleistet werden“, heißt es in der Vorschrift.

Karin Stüver, Vorsitzende des Katzenschutzvereins Kühlungsborn: „Wir haben immer wieder Anrufe von Leuten, dass die Gemeinden auf gefundene Katzen nicht reagieren.“ Quelle: Anja Levien

Doch das werde wohl nicht überall umgesetzt. „Wir haben immer wieder Anrufe von Leuten, dass die Gemeinden auf gefundene Katzen nicht reagieren“, sagt Karin Stüver, Vorsitzende des Katzenschutzvereins Kühlungsborn. „Nach wie vor werden anzeigende Bürger mit altbewährten Phrasen abgewimmelt oder man bleibt einfach untätig. Es wird nichts für das notleidende Tier getan“, schreibt sie in dem offen Brief an die beiden Ministerien. „Bei der Problemlösung sind weiterhin die betroffenen Anwohner und die lokalen Tierschutzvereine auf sich gestellt.“ Der Verein habe den Eindruck gewonnen, dass sich viele Ordnungsbehörden mit dem Thema nicht beschäftigen wollen. Eine Nachkontrolle der Aufsichtsbehörde sei Fehlanzeige. „Wenn man eine Vorschrift erlässt, dann muss man auch einen Kontrollmechanismus einsetzen.“

Der Katzenschutzverein Kühlungsborn zählt 40 Mitglieder, ist unter anderem in Kühlungsborn, im Amtsbereich Neubukow-Salzhaff und der Gemeinde Satow aktiv.

Tierschutzbund: Hälfte der Kommunen setzt Vorschrift nicht um

Kerstin Lenz, Vorsitzende des Landesverbandes MV des deutschen Tierschutzbundes bestätigt, dass etwa die Hälfte der Kommunen im Land die Vorschrift nicht umsetze. Einige Städte hätten Klagen angekündigt. Dabei könnten sich die Kommunen die finanzielle Mehrbelastung über das Finanzausgleichsgesetz zurückholen, so Lenz.

Der Städte- und Gemeindetag MV hatte 2020 beschlossen, dass die Kommunen die erlassene Vorschrift nicht umsetzen werden. Die Vorschrift sei nichts anderes als eine fachaufsichtliche Weisung, erläutert Klaus-Michael Glaser vom Referat für Rechtsangelegenheiten, Ordnung und Sicherheit, E-Government im Städte- und Gemeindetag. „Wenn es um Tierschutz geht, ist das nicht Aufgabe des Fundrechts.“ Beim Tierwohl gehe es um Tierschutz und dann seien die Landkreise zuständig. Alles was helfe, dass das Tier zurück zum Eigentümer findet, sei Aufgabe der Fundbehörde. Bei allem was darüber hinausgehe seien andere Behörden zuständig.

Städte- und Gemeindetag: Freilebende Katzen sind keine Fundtiere

Doch in der Fundtiervorschrift steht geschrieben, dass freilebende Katzen Katzen sind, „die nicht oder nicht mehr an ein Leben in einer häuslichen Struktur des Menschen gewöhnt sind und sich deshalb nicht für eine Vermittlung an einen neuen Eigentümer eignen. Gleichwohl sind sie gattungsmäßig den Haustieren zuzuordnen und gelten als Fundtiere.“ Dazu hat Klaus-Michael Glaser eine klare Meinung: „Das ist falsch und rechtswidrig. Da kann man nicht erwarten, dass die Behörden das umsetzen.“ Das bedeute nicht, dass den Tieren nicht geholfen werden solle. „Dann aber mit dem Geld von Tierschutzvereinen oder dem Umweltministerium und nicht mit Steuergeldern der Gemeinden.“

Klaus-Michael Glaser, Referent Städte- und Gemeindetag MV: „Wenn es um Tierschutz geht, ist das nicht Aufgabe des Fundrechts.“ Quelle: Ove Arscholl

Eine Vorschrift ist kein Gesetz und keine Verordnung. „Wir haben noch nicht erlebt, dass eine Aufsichtsbehörde gesagt hat, hier hast du was falsch gemacht“, sagt Glaser. Und auch ein Gericht habe sich seines Wissens noch nicht damit befasst.

„Wir können niemanden zwingen“, sagt auch eine Sprecherin des Innenministeriums in Bezug auf die Vorschrift. Das Innen- und das Landwirtschaftsministerium würden sich als Reaktion auf den offenen Brief mit einem gemeinsamen Schreiben an die Kommunen und Landkreise wenden, um auf die Umsetzung der Vorschrift hinzuweisen.

Backhaus im August 2020: Erwarte konsequente Umsetzung

Till Backhaus hatte bereits im August 2020 öffentlich bekannt gemacht: „Wenn der Bürger bei der Behörde einen Regenschirm als Fundsache abgibt, ist dieser für sechs Monate zu verwahren. Für Fundtiere, zum Beispiel Katzen, gilt das nun endlich auch. Nur, dass Tiere tierschutzgerecht, zum Beispiel in einem Tierheim, untergebracht werden müssen und nicht ins Regal gehören. Wenn die Kommunen sich jetzt weigern, dies umzusetzen, ist das gleichsam ein Schlag ins Gesicht für die Tierschützer. Ich erwarte daher, dass die Vorschrift konsequent umgesetzt wird.“

Kerstin Lenz würde sich wünschen, dass sich Land, Städte- und Gemeindetag, Landkreise und Tierschutzverbände an einen Tisch setzen. „Es gibt viele Lösungsansätze.“ Sie verstehe die Kommunen zum Teil auch, weil sehr viele Leute ihre eigenen Katzen als Fundtiere abgeben würden und man nur schwer nachweisen könne, dass das Tier zum Eigentümer gehöre. „Deswegen kämpfen wir für eine Katzenkastrationsverordnung.“ Diese würde regeln, dass jeder Katzenbesitzer, dessen Tier sich im Freien aufhält, dieses zu kastrieren hat. Diese Verordnung gibt es bereits in Rostock und im Amt Schwaan. Damit würde sich auch das Problem mit den freilebenden Katzen lösen. „Wir haben das Elend jeden Herbst in den Tierheimen.“

