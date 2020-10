Streit unter Fischern: Widerstand gegen die Schleppnetzfischerei

Rostock

Der Generalsekretär des Deutschen Seefischervereins, Hermann Henking (1858-1942), erinnerte sich an einen Besuch in Arendsee im Jahre 1912: „Als ich am 5. April 1912 in Arendsee war, versammelten sich vormittags die gesamten Fischer des Ortes bei dem Rettungsschuppen und beobachteten ingrimmig die Zeesenfischer, die draußen in der Nähe der Standorte der Arendseer Stellnetze in eleganten Bewegungen ihren Schleppnetzfang ausübten. Es war ein stürmischer Südwind. Die Arendseer konnten mit ihren kleinen Booten nicht ausfahren. Sie hätten wohl mit Mühe ihre ausstehenden Netze einholen können, aber das Ausbringen neuer Netze war ihnen nicht möglich, denn gegen die südliche Dünung und den Wind kann der eine Mann nicht anrudern und der zweite Mann die Netze nicht aussetzen.“

Die Empörung war durchaus berechtigt, denn mit Schleppnetzen werden Schwarmfische oder Grundfische gefangen. Die Netze können sowohl von einem als auch von zwei Fischereifahrzeugen gezogen werden. Dabei beschädigen sie auf dem Meeresgrund die Vielfalt von Meeresfauna und -flora erheblich, und der Anteil des Beifanges, vor allem von Jungfischen, ist verhältnismäßig hoch. Außerdem sterben die Fische bei dieser Fangart durch den Druck der anderen Fische im sich füllenden Netz und werden dann tot weiter bis zum Ende des Fanges durch das Wasser gezogen.

Verein der Stellnetzfischer gegründet

Um sich gegen diese an Raubbau grenzende Schleppnetzfischerei unmittelbar vor der Ostseeküste zu wehren und die Interessen der mecklenburgischen Küstenfischer besser in der Öffentlichkeit vertreten zu können, gründeten Fischer, die zwischen Meschendorf und Nienhagen wohnten, im Oktober 1912 den Verein mecklenburgischer Stellnetzfischer. Ihre Vereinsführung setzte sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Gemeindevertreter Wilhelm Steußloff/ Arendsee, 2. Vorsitzender: F. Paepke/ Börgerende, 1. Schriftführer: Heinrich Gloede/ Arendsee, 2. Schriftführer: Helmut Harnack/ Arendsee, Schatzmeister: Helmut Westendorf/ Arendsee, Beisitzer: Fritz Kleinow/ Arendsee, Beisitzer: Joachim Beutz/ Meschendorf, Ehrenmitglieder: Justizrat Wilhelm Hausmann / Arendsee und Maler und Innenarchitekt Willy Oskar Dreßler / Arendsee. Von den beiden über den Ort hinaus bekannten Ehrenmitgliedern erhofften sich die einheimischen Fischer eine größere Aufmerksamkeit für ihre Forderungen.

Arendsee contra Wismar und Warnemünde

Die hiesigen Stellnetzfischer grenzten sich deutlich von den Schleppnetzfischern aus Warnemünde und Wismar ab und wehrten sich gegen die Auswüchse ihrer Fangmethode mit Kuttern. Die Küstenfischer aus den genannten Dörfern verfügten nur über kleinere Boote mit Liegeplätzen am Strand und legten ihre Netze in unmittelbarer Nähe der Küste aus, wofür sie insgesamt nur wenig Technik benötigten. Die vorgeschriebenen Maschenweiten gestatteten ihnen lediglich den Fang ausgewachsener Fische und beschädigten im Gegensatz zur Schleppfischerei nicht den Meeresgrund und die Laichplätze der Fische sowie ihre Fischbrut.

Während Schleppnetzfischer oft Tage auf See blieben und den Fang an Bord frisch halten mussten, verkauften die Fischer aus Arendsee, Brunshaupten, Meschendorf, Börgerende und Nienhagen stets frisch gefangenen Fisch. Den Bemühungen des Vereins der mecklenburgischen Stellnetzfischer ist es zu verdanken, dass es im Großherzogtum wirklich zu Beschränkungen der Schleppnetzfischerei kam. Der „Ostsee-Bote“ veröffentliche am 15. August 1913 den nachfolgenden Beitrag über die denkbaren Beschränkungen in der Ostseefischerei: „Gegenwärtig schweben Erwägungen über eine Regelung der Fischerei in der Ostsee, die möglicherweise zu einer gänzlichen Aufhebung der Schleppnetzfischerei führen werden. Die Kleinfischer sind wiederholt in diesem Sinne bei der Regierung und auch beim preußischen Abgeordnetenhaus vorstellig geworden. Welchen Ausgang diese Erwägungen nehmen werden, läßt sich jedoch gegenwärtig noch nicht übersehen. Naturgemäß würde eine solche Maßnahme nicht von Preußen allein getroffen werden, sondern eine Verständigung aller deutschen Ostseeuferstaaten zur Voraussetzung haben. In den Kreisen der Schleppnetzfischer sieht man einem etwaigen Verbot naturgemäß mit Sorgen entgegen.“

Der „Fischerbote“, die norddeutsche Fischerei-Zeitung, war allerdings der Ansicht, „daß die Aufhebung der Schleppnetzfischerei nur in Frage kommen kann gegen angemessene Entschädigung für die nicht mehr zu gebrauchenden Fanggeräte und für die Aufgabe eines seit Jahren bestehenden Berufes.“ Innerhalb der Hoheitsgrenzen Mecklenburgs durfte tatsächlich die Schleppnetzfischerei ab Ende des Jahres 1913 nicht mehr betrieben werden.

Fischereibetriebe hatten Charakter des Kleingewerbes

Ein Zusammenschluss der einzelnen Fischereivereine an der mecklenburgischen Ostseeküste kam leider nicht zustande. So blieb der kleingewerbliche Charakter der Fischereibetriebe in Brunshaupten und Arendsee, Meschendorf, Börgerende und Nienhagen über Jahrzehnte bestehen. Mit der Reichsversicherungsordnung von 1911 wurde jedoch endlich eine wichtige Angelegenheit geregelt: Die Unfallversicherung wurde auf die selbstständigen Küstenfischer ausgedehnt und brachte ihnen einen dringend notwendigen Schutz. Eine Versicherung von Booten und Fanggerät bei einem privaten Anbieter war ihnen leider weiterhin aus finanziellen Gründen nicht möglich. Bei Verlust mussten sie staatliche bzw. private Darlehen beantragen oder staatliche Beihilfe in Anspruch nehmen.

EU-Verbot seit 2016 Im Jahre 2016 einigte sich die Europäische Union in einer Verordnung auf das Verbot von Bodenschleppnetzen für europäische Trawler in den Tiefseeregionen des Atlantiks und grundsätzlich in den Gewässern der Europäischen Union. Generell dürfen sie nur noch bis zu einer Tiefe von 800 Metern eingesetzt werden. ( European Commission, 30. Juni 2016)

Dank Motorbooten zu entfernten Fanggründen

Nach der Jahrhundertwende 1899/1900 nahm die Zahl der motorisierten Fischereiboote an der Ostseeküste zu und gestattete somit auch den Küstenfischern, weiter entfernte Fanggründe aufzusuchen und unabhängiger von den Witterungsbedingungen ihrer Tätigkeit mit Stellnetzen nachzugehen. Ihre Fangergebnisse stiegen an. Doch ein daraus resultierendes Mehrangebot von Fisch ließ auch dessen Preise fallen, die meist der örtliche Aufkaufhandel diktierte. Außerdem wirkten sich höhere Betriebskosten, die durch Wartung, Diesel- und Ölverbrauch entstanden, nachteilig aus.

Um all diese Probleme vorteilhaft zu lösen, gründeten die Fischer nun eigene Fischereiverwertungs-Genossenschaften. Zu einem solchen Zusammenschluss vereinigten sich Fischer aus Brunshaupten, Arendsee, Meschendorf und Börgerende im Jahre 1914. Im selben Jahre regten sie auch den Bau eines Nothafens in Brunshaupten-Arendsee an, doch dieses Projekt wurde nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges verworfen. Periodische Unrentabilität des Fischfangs und äußerst geringe Einkommen zwangen in diesen Kriegs- und Nachkriegsjahren immer mehr Fischer, Nebenerwerbstätigkeiten aufzunehmen. Der Badetourismus bot ihnen hierfür glücklicherweise vielfältige Möglichkeiten wie Ruderbootverleih, Segelpartien und Strandkorb- sowie Zimmervermietung an Gäste.

Von Jürgen Jahncke