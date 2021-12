Strenge Besuchsregeln in Wismarer Klinik: Patientin freut sich auf Wiedersehen mit Tochter

Wismar

Es ist ruhig im Sana Hanse-Klinikum in Wismar. Nur sehr wenige Besucher melden sich unten an der Rezeption an. Fast alle Kliniken im Land haben bereits einen Besuchsstopp gemeldet oder zumindest strenge Regeln für einen Besuch bei den Patienten eingeführt. Zu groß ist die Angst vor einem Corona-Ausbruch unter Personal und Patienten in den Kliniken.

Michael Jürgensen, Geschäftsführer im Sana-Klinikum Wismar, erklärt: „Wir haben keinen Besuchsstopp, sondern die 2G plus-Regelung.“ Besucher müssen also geimpft oder genesen sein und einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen. Patienten dürfen dort zudem nur einen Besucher am Tag empfangen.

Ellen Fischer-Kuhrt liegt bereits seit ein paar Tagen im Sana Hanse-Klinikum in Wismar. Sie ist eine von vielen Patienten, die in diesen Tagen ohne Besuch auskommen müssen. Die 43-Jährige wirkt patent, lässt sich durch nichts so leicht aus der Ruhe bringen – und doch ist ihr anzumerken, dass es nicht leicht ist, die Tage in der Klinik ohne ihre Familie überstehen zu müssen. „Mein Mann dürfte zwar herkommen, aber meine elfjährige Tochter nicht“, so die Patientin. Doch mehr als um sich sorgt sie sich um Schulkinder und kranke Menschen, die unter der Pandemie leiden.

Ellen Fischer-Kuhrt ist Lehrerin an der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen – und das mit Leib und Seele. Sie vermisst nicht nur ihre Familie, sondern auch „ihre“ Kinder aus der Schule. „Ich habe auch aus der Klinik heraus Kontakt zu meinen Fünftklässlern, es gab auch schon einen Nikolausgruß und die Kinder haben mir etwas gebastelt“, erzählt sie.

Lehrerin: „Kollegen kümmern sich super um meine Schüler“

Was ihr jetzt helfe, ist der Rückhalt durch die Kollegen. „Die sind einfach toll. Ich möchte ein großes Dankeschön aussprechen. Sie kümmern sich so super um meine Schüler“, sagt Ellen Fischer-Kuhrt, die seit zwei Jahren mit ihrer Familie in der Nähe von Wismar lebt.

Krankenhausaufenthalte ohne Besuch – das kennt sie schon. „Im letzten Jahr lag mein Mann in Schwerin im Krankenhaus und war danach in Bad Doberan in der Rehaklinik, ihn konnten wir auch nicht besuchen, da ging überhaupt nichts und das war auch noch über den Geburtstag“, berichtet die Nordwestmecklenburgerin.

Eingriff wegen angespannter Corona-Lage verschoben

Ihr eigener Eingriff sei schon seit längerer Zeit geplant gewesen. „Ich hatte ihn wegen der angespannten Corona-Lage aber selbst verschoben. Nun war es soweit.“ Eine schwierige Zeit sei es für sie – nicht nur, weil sie nun ein paar Tage im Krankenhaus liegt. „Alles dreht sich im Kreis. Man weiß, das müsste nicht so sein, aber aus Unvernunft sind wir nun wieder in dieser Situation“, sagt die Lehrerin, die sich zum Beispiel über die illegale Party in Neubrandenburg ärgert, bei der gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde.

Als Lehrerin sei es schwer, die Kinder zu unterrichten: „Durch die Maskenpflicht geht viel verloren, vor allem im Sprachunterricht. Als Lehrer ist man permanent damit beschäftigt, die Hygieneregeln einzuhalten. Die Kinder müssen nun ausbaden, was die Erwachsenen nicht hinbekommen haben.“ Ellen Fischer-Kuhrt wird emotional, wenn sie daran denkt, verdrückt sich ein paar Tränen und sagt: „Ich wünsche mir einfach, dass wir alle zur Ruhe kommen können.“ Denn jeden belaste die Pandemie auf eine andere Art und Weise.

Zum Schluss des Gesprächs mit der OZ bittet die Lehrerin, sich über die Zeitung bedanken zu können. „Ich will den vielen Pflegekräften Danke sagen für ihre Arbeit, die sie so stark geleistet haben. Und ich hoffe, dass diese Arbeit auch anerkannt wird.“

Am Dienstag wird sie entlassen, kann den Nikolaus mit der Tochter nachfeiern und freut sich, auch den Geburtstag der Tochter in dieser Woche nicht aus dem Krankenhaus feiern zu müssen.

