Wismar

Die Infektionsinzidenz in Nordwestmecklenburg steigt erheblich um 14,5 auf nun 71,5. Grund sind 35 Neuinfektionen am Donnerstag. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes ist der Landkreis damit den dritten Tag als gelb eingestuft. Das bedeutet, es gelten strengere Corona-Vorschriften, zum Beispiel die 3G-Regel für Innenbereiche in der Gastronomie und für körpernahe Dienstleistungen. Die treten nach jetzigem Stand ab Sonnabend, 9. Oktober, in Kraft.

Unter den Neuinfektionen ist ein weiterer Teilnehmer einer Feier, zu der bereits in den letzten Tagen ein positiver Fall gemeldet wurde. Die meisten Infektionsweitergaben stammen aber aus dem familiären Umfeld bereits bekannter Fälle, sind also so genannte Sekundärinfektionen. Auch ein positiver Reisrückkehrer aus dem Ausland und fünf weitere voneinander unabhängige Infektionen aus verschiedenen beruflichen Zusammenhängen wurden gemeldet. Ein positiver Fall bei einer in einer Kita beschäftigten Person führte nicht zu einer Allgemeinverfügung, allerdings zur Anordnung mehrerer individueller Quarantänen. Fünf Neuinfektionen stammen aus dem Bereich Schiffbau in Wismar.

Die Hospitalisierungsinzidenz im Kreis beträgt weiter 0,6.

Von OZ