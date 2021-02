Wismar

Stromausfall in Wismar: Wie die Stadtwerke mitteilen, sind in der Hansestadt seit Freitagmittag Hunderte Haushalte im Wohngebiet Ostseeblick in Wismar-Wendorf betroffen.

Ursache für die Störung sei ein Defekt in einer der Trafostationen im Wohngebiet, welcher zu Stromschwankungen im Ostseeblick führt. „Aktuell arbeiten die Stadtwerke Wismar gemeinsam mit Kollegen der E.DIS Netz GmbH als technischen Dienstleiter an der Behebung der Störung“, heißt es am Freitagmittag von dem kommunalen Energieversorger.

Stromversorgung wird komplett abgeschaltet

Um den Defekt beheben zu können, müsse die Stromversorgung im Ostseeblick in folgenden Straßenzügen am Freitag ab circa 12.30 Uhr für voraussichtlich zwei Stunden unterbrochen werden: Neptunring 13 bis 41 und 38 und 98, Zur Sandbank, An der Dünung und im Wellengang. Betroffen seien etwa 355 Kundinnen und Kunden.

Für die Zeit der Unterbrechung der Stromversorgung wird empfohlen, alle Elektrogeräte auszuschalten, die eine Gefahr darstellen könnten, wenn der Strom wiederkommt – wie zum Beispiel Herdplatten, Werkzeuge, Mixer, Bügeleisen. Auch andere empfindliche Geräte sollten abgeschaltet werden, da es beim Wiederherstellen der Stromversorgung zu Spannungs-spitzen kommen kann, die diese unter Umständen beschädigen könnten. „Lassen Sie Kühlschrank und Gefrierschrank möglichst geschlossen“, heißt es von den Stadtwerken.

