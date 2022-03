Wismar/Berlin

Sollte es Menschen in und um Rüdersdorf bei Berlin geben, denen die Hansestadt Wismar nichts sagt, könnte sich das ändern – wenn auch vielleicht erst im Jahr 2063. Dazu beitragen würden dann Milena Louisa Müller (26, Masterstudiengang Architektur), Philip Mein (22, Masterstudiengang Bauingenieurwesen) und Peer Röder (23, Masterstudiengang Architektur) und quasi ihren sprichwörtlichen Fußabdruck in dem Ort hinterlassen. Das Trio studiert an der Hochschule Wismar und ist nun in Berlin mit dem Schinkel-Sonderpreis des Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg e.V. (AIV) ausgezeichnet worden. Der Wettbewerb ist nach dem preußischen Architekten und Baumeister Karl Friedrich Schinkel benannt und wird seit 1852 vom AIV jährlich ausgelobt. Die Teilnehmer befassen sich mit Fragen des Städtebaus und der Architektur. Das diesjährige Thema: „Ressource Rüdersdorf – neu aufgemischt“. Und eben das meisterten Milena Louisa Müller, Philip Mein und Peer Röder mit Bravour und wurden für ihre Leistung ausgezeichnet.

Schwebende Fahrt mit Blick in die Kalkgrube

Im Fokus des Wettbewerbs stand der Ort Rüdersdorf mit seinem noch aktiven Kalksteintagebau – übrigens der einzige im ganzen Norden Deutschlands – und dem ehemaligen Chemiewerk. Pläne, die im Jahr 1999 stillgelegte Fabrik neu zu entwickeln, gibt es schon länger. Doch bisher lassen enorme Altlasten potenzielle Interessenten an ihre Grenzen stoßen. Somit reiht sich der Bereich eher in die Liste der „Lost places“ ein. Immerhin wird es gerne als Filmkulisse genutzt. Unter anderem ist es im Rammstein-Video zum Song „Amerika“, in der Filmreihe „Tribute von Panem“ und in der Serie „Homeland“ zu sehen. Die Idee der Wismarer Studenten, falls es doch zu einer Umnutzung kommt: eine Seilbahn mit Station, die das Gelände mit einer Umsteige-Station an einem ehemaligen Bahnhof und an einer bestehenden Tramlinie in Rüdersdorf verbindet. Die schwebende Fahrt mit Blick in die Kalkgrube könnte ein einzigartiges touristisches Erlebnis werden. Und: Sie berücksichtigten insbesondere die Herausforderungen durch den Klimawandel für das Bauen.

„Die Arbeit unserer drei Studenten liefert einen zukunftsweisenden Beitrag zu einer möglichen Erschließung der Fläche mit zwei Seilbahnen“, resümiert Hochschulsprecherin Kerstin Baldauf. Und die Lösung hat überzeugt. Der konzeptionelle Ansatz und die statischen Randbedingungen wurden architektonisch ablesbar eindrucksvoll übersetzt, heißt es in der Begründung der Jury.

„Die Idee ist total super und von den Studenten toll geplant und aufbereitet. Der Entwurf ist cool“, lobt auch Professor Frank Schaal. Er ist der Geschäftsführer des großen Freilichtmuseums am Rande des Kalksteintagebaus in Rüdersdorf und weiß: „Umsetzbar ist sie leider nicht, da maßgebliche Faktoren außer Acht gelassen wurden.“ Im Zuge der Tagebauarbeiten werden zweimal am Tag Sprengungen durchgeführt – und zwar in dem Bereich, in dem die Seilbahn nach Vorstellungen der Studenten schweben soll. Der Tagebau soll noch bis mindestens zum Jahr 2063 durchgeführt werden.

„Hier geht es um Kreativität“

War die ganze Arbeit der drei Studenten also umsonst? „Der Wettbewerb hat ja keinen Realitätsbezug. Hier geht es um Kreativität“, erklärt Professor Frank Schaal. Eingereicht wurden insgesamt 123 Beiträge – und elf ausgezeichnet. Auch die Hochschule Wismar zieht ihren Nutzen aus dem Wettbewerb. Denn die Leistungen von Studierenden aus den Fakultäten Gestaltung und Ingenieurwissenschaften der Hochschule Wismar sind zum mittlerweile dritten Mal geehrt worden. Vor drei Jahren ist der renommierte Schinkel-Preis das letzte Mal vergeben worden – ebenfalls an Wismarer Studenten. Der erneute Erfolg wird von den Professoren Asko Fromm (Fakultät Gestaltung), Kersten Latz (Ingenieurwissenschaften) und Jörn Weichert (Ingenieurwissenschaftliche Fakultät), die die drei Gewinner-Studenten als Trio unterstützten, als Bestätigung und zugleich als Ansporn verstanden, die gute Zusammenarbeit zwischen beiden Fakultäten weiter zu intensivieren.

„Für mich persönlich war es spannend zu sehen, wie Ingenieure an die Aufgabenstellung herangehen“, erklärt Milena Louisa Müller, die am 1. April zur Technischen Universität in München wechselt und sich dort dem Schwerpunkt Holzarchitektur widmet. Sie und ihr Kommilitone Peer Röder wollten Bauingenieur-Student Philip Mein nichts vorgeben. „Wir wollten alles gemeinsam erarbeiten.“ Und das mit Erfolg. „Wir haben alle viel für die Zukunft mitgenommen und gemerkt, dass wir als Team gut funktionieren und harmonieren“, schätzt die 26-Jährige ein.

Dass ihre Idee kurzfristig umgesetzt wird, den Anspruch hatten sie mit dem Wettbewerb nicht. „Mit dem Studentenwettbewerb geht um zukunftsweisende Ideen mit Praxisbezug, darum, dass man als Student über den Tellerrand schaut“, sagt Milena Louisa Müller. Und es heißt ja nicht, dass ihr mit einer Urkunde und 1000 Euro prämierter Entwurf im Jahr 2063 nicht aus der Schublade geholt wird.

Interessante Geschichte

Das Gelände des Chemiewerks weist eine interessante Geschichte auf. Um 1900 wurde am Standort der heutigen Ruine ein Zementwerk errichtet. Für damalige Verhältnisse gehörte es zu den modernsten der Region. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ die sowjetische Armee das Werk zum Teil bis auf die Grundmauern demontieren. 1950 sind noch vorhandene Öfen zur Herstellung von Futterphosphat genutzt worden. Zehn Jahre später ist es zu einem mächtigen Chemiewerk geworden – dem VEB Chemiewerk Coswig, Betriebsteil Rüdersdorf. In den Hallen wurden insbesondere Schwefelsäure und Zement produziert.

In Berichten eines namentlich nicht bekannten Ortschronisten ist zu lesen, dass ab Oktober 1966 einzelne Bereiche des ehemaligen Zementwerkes in Strafgefangenenobjekte mit Mauer, Stacheldrahtzaun und Hunde-Laufzone umgewandelt worden waren. Meist politische Strafgefangene sollen in der Produktion eingesetzt worden sein. Auch viele minderjährige Jugendliche sollen dort aufgrund „rowdyhaften Verhaltens“ zu Zwangsarbeit eingeteilt gewesen sein. Sie sollen dazu verpflichtet worden sein, über das Erlebte zu schweigen. Rechtsmittel habe es nicht gegeben, sie waren per Gesetz ausgeschlossen. Weiterhin sollen ab 1970 sogenannte Vertragsarbeitskräfte aus Algerien, Vietnam und Mozambique eingesetzt worden sein. Mit der Wende meldete die Fabrik Insolvenz an. Seitdem verfallen die Gebäude.

Der große Museumspark in der Nähe ist als 170 000 Quadratmeter großes Freilichtmuseum für Industriegeschichte entstanden. „Jährlich zählen wir 45 000 bis 50 000 Gäste“, freut sich Geschäftsführer Prof. Dr. Frank Schaal. Im Musemspark Rüdersdorf können Besucher auf Zeitreise durch mehrere Jahrhunderte gehen. Vor Ort wird unter anderem die Gewinnung und Verarbeitung von Kalkstein aus den Rüdersdorfer Kalkbergen dokumentiert. Industriegeschichte zum Anfassen. Fast alle Bauwerke sind zumindest teilweise begehbar und mit viel Liebe zum Detail restauriert. Nur die Seilbahn, die muss noch ein wenig warten ...

Von Jana Franke